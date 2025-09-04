El pronóstico de Axel Kicillof para el día después de las elecciones: "Milei deberá recalcular"

javier milei y karina Javier Milei junto a su hermana Karina.

Y recordó que Milei “ganó diciendo ‘estoy contra la casta’, pero hoy gobierna con los Menem, con los Macri, con sus candidatos, con sus intendentes, con sus gobernadores. Y ahora se piensa volver una expresión más convencional en lo político del antiperonismo”. Además, advirtió que “hay cinco funcionarios de apellido Menem” en la administración nacional y vinculó esta situación con un fenómeno internacional de absorción de la centroderecha por parte de fuerzas de ultraderecha. “Pasa con Trump y el Partido Republicano en Estados Unidos, como pasa con Vox y el Partido Popular en España”, detalló.

De cara a las elecciones legislativas bonaerenses este domingo y nacionales el próximo 26 de octubre, Kicillof recordó que "Milei decidió gobernar con decreto y con veto…, le da la espalda al Parlamento”.