El pronóstico de Axel Kicillof para el día después de las elecciones: "Milei deberá recalcular"
De cara a las elecciones legislativas, Axel Kicillof recordó que "Javier Milei decidió gobernar con decreto y con veto, le da la espalda al Parlamento"..
A días de las elecciones en la provincia de Buenos Aires, el gobernador Axel Kicillof advirtió que el resultado de los comicios podría implicar, o por lo menos debería, un giro en la política de ajuste del gobierno de Javier Milei.
En diálogo con El Destape, Kicillof advirtió que "si Milei no consigue la ventaja que pensaba sacar, va a tener que recalcular y echar atrás con algunas medidas” y consideró que “este domingo es una elección muy importante, porque lo que está en juego también es rechazar todo esto que está ocurriendo y ponerle un límite al gobierno de Milei”.
El mandatario provincial advirtió que el gobierno de Milei atraviesa una muy compleja situación económica, financiera e institucional por graves errores en su gestión y por el estallido del escándalo de corrupción que involucra directamente a su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.
"El manejo financiero y cambiario es un desastre tras otro. Todo el manejo financiero y cambiario donde vienen aplicando, permanentemente, etapas nuevas, viene a ser la contra, lo contrario a todo lo que habían dicho hasta el momento”, aseguró.
Y recordó que Milei “ganó diciendo ‘estoy contra la casta’, pero hoy gobierna con los Menem, con los Macri, con sus candidatos, con sus intendentes, con sus gobernadores. Y ahora se piensa volver una expresión más convencional en lo político del antiperonismo”. Además, advirtió que “hay cinco funcionarios de apellido Menem” en la administración nacional y vinculó esta situación con un fenómeno internacional de absorción de la centroderecha por parte de fuerzas de ultraderecha. “Pasa con Trump y el Partido Republicano en Estados Unidos, como pasa con Vox y el Partido Popular en España”, detalló.
De cara a las elecciones legislativas bonaerenses este domingo y nacionales el próximo 26 de octubre, Kicillof recordó que "Milei decidió gobernar con decreto y con veto…, le da la espalda al Parlamento”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario