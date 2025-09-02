Donald Trump anunció el ataque a una embarcación de Venezuela: "Murieron 11 terroristas en combate"
El ataque de Estados Unidos se produjo en las aguas del Caribe y según el republicano, el barco "transportaba mucha droga".
El presidente Donald Trump confirmó este martes 2 de septiembre que las fuerzas armadas de Estados Unidos destruyeron una embarcación perteneciente supuestamente la banda criminal transnacional Tren de Aragua en aguas del Caribe, en un operativo en el que se incautó una gran cantidad de drogas y que habría dejado 11 "narcoterroristas" muertos.
"Literalmente destruimos un barco, un barco que transportaba drogas, mucha droga. Y lo verán y leerán sobre ello. Sucedió hace unos momentos", señaló Trump desde el Despacho Oval, y añadió que las drogas provienen de Venezuela.
En tanto, a través de su cuenta de Truth Social, el mandatario norteamericano confirmó que el ataque ocurrió en el área de responsabilidad del Comando Sur, en aguas internacionales. Sin dar más detalles de la operación, aseguró que el barco llevaba narcóticos ilegales con destino a Estados Unidos.
"El ataque resultó en la muerte de 11 terroristas en combate. Ningún miembro de las Fuerzas Armadas de EE. UU. resultó herido. Por favor, que esto sirva de aviso a cualquiera que esté considerando importar drogas a Estados Unidos. ¡CUIDADO!", añadió Trump.
A su vez, el secretario de Estado, Marco Rubio, confirmó el "ataque letal" y aseguró que el buque "había partido de Venezuela" y era operado por una "organización designada como narcoterrorista", en referencia al Tren de Aragua.
El ataque se produce en medio de una escalada de tensión en el Caribe. Estados Unidos ha desplegado varios buques de guerra y un submarino de propulsión nuclear cerca de las costas de Venezuela, con el objetivo de combatir el narcotráfico.
En respuesta, el gobierno de Nicolás Maduro ha calificado este despliegue como la "más grande amenaza" que ha visto América "en los últimos cien años", y el propio presidente venezolano ha asegurado que declararía a su nación "en armas" si "fuera agredida".
