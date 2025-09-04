El video que comprueba el peor final para la alpinista rusa Natalia Nagovitsyna

Este video fue la última esperanza de encontrar a la alpinista con vida. La falta de movimiento y las condiciones extremas del lugar indicaron lo que los rescatistas ya temían. La confirmación de su muerte puso fin a semanas de incertidumbre y desesperanza.

Las dificultades del Pico Pobeda

El Pico Pobeda es conocido por su dificultad y peligrosidad, con un terreno extremadamente inestable y un clima impredecible que complica cualquier intento de rescate. Las temperaturas llegaron a descender a más de 30 grados bajo cero, lo que hizo que los esfuerzos de rescate fueran casi imposibles.

A pesar de los intentos de los equipos de rescate, el difícil acceso al lugar y la falta de suministros esenciales hicieron que la operación fuera infructuosa. Las condiciones extremas no solo pusieron en peligro la vida de Nagovitsyna, sino también la de los rescatistas. En un trágico giro, uno de los rescatistas perdió la vida mientras intentaba salvarla.

El video grabado el 2 de septiembre de 2025 y las posteriores declaraciones de las autoridades de Kirguistán terminaron por confirmar lo que ya se temía: no había señales de vida. La Federación de Montañismo de Kirguistán suspendió oficialmente las operaciones de rescate, anunciando que se realizaría la recuperación de los restos de la alpinista en primavera, debido a la peligrosidad del terreno en invierno.

El desesperado pedido del hijo de la alpinista

A pesar de que las autoridades de Kirguistán declararon su desaparición y suspendieron los esfuerzos de rescate, el hijo de Nagovitsyna, desesperado, seguía aferrándose a la esperanza de que su madre aún pueda ser rescatada.

Durante esta última semana, apeló a las autoridades rusas para reactivar un operativo de rescate que, aunque calificado de "imposible", sigue siendo su única esperanza.