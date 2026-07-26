La NASA confirmó que la Tierra no es redonda: así es cómo se ve realmente el planeta

La verdadera forma geométrica de la Tierra es un geoide: una esfera achatada en los polos y ensanchada en el ecuador debido a la fuerza centrífuga de su propia rotación. Pero al llevar esa medición al detalle, contemplando las diferencias de densidad en las rocas de la corteza, la distribución de los océanos y la atracción gravitatoria, la superficie real es asimétrica y rugosa.