La NASA detectó una impactante erupción volcánica submarina: dónde
El fenómeno fue identificado gracias a imágenes obtenidas desde el espacio, que mostraron importantes cambios en la superficie del océano
Los satélites de la NASA registraron una sorprendente erupción volcánica submarina en el mar de Bismarck, al norte de Papúa Nueva Guinea.
El hallazgo volvió a demostrar la importancia de los sistemas de observación satelital para monitorear la actividad geológica en zonas remotas, donde el acceso resulta complejo y las observaciones directas son limitadas.
Cómo detectaron los satélites de la NASA la erupción submarina
La erupción fue detectada mediante imágenes captadas por el instrumento OLI-2 (Operational Land Imager-2) del satélite Landsat 9, junto con información obtenida por los sensores del satélite Terra, ambos utilizados por la NASA para el monitoreo de la Tierra.
Las imágenes revelaron una extensa mancha de tonalidad verdosa y marrón sobre la superficie del océano. Según los especialistas, esa coloración fue provocada por la liberación de cenizas volcánicas, sedimentos y gases desde el fondo marino.
Otro de los elementos que llamó la atención de los investigadores fue la aparición de una enorme balsa de piedra pómez, un fenómeno habitual tras este tipo de erupciones. Debido a su baja densidad, estas rocas volcánicas pueden flotar durante semanas o incluso meses y desplazarse cientos de kilómetros impulsadas por las corrientes marinas.
Los expertos destacaron que este tipo de observaciones permite seguir la evolución de la actividad volcánica, analizar el comportamiento de las corrientes oceánicas y obtener información valiosa sobre procesos geológicos que ocurren debajo del mar.
Dónde ocurrió la erupción volcánica hallada por la NASA
El fenómeno se produjo en el mar de Bismarck, una región ubicada al norte de Papúa Nueva Guinea que se caracteriza por una intensa actividad tectónica.
Esta zona integra el Cinturón de Fuego del Pacífico, un extenso arco geológico donde se concentra cerca del 75% de los volcanes activos del planeta y donde también ocurre la mayor parte de los terremotos registrados a nivel mundial.
La presencia de numerosos volcanes submarinos convierte al mar de Bismarck en una de las regiones más estudiadas por geólogos y oceanógrafos, ya que allí se producen con frecuencia fenómenos relacionados con el movimiento de las placas tectónicas.
Gracias a las imágenes obtenidas por los satélites, la NASA continúa ampliando el conocimiento sobre estos procesos naturales y mejorando las herramientas para monitorear eventos que, aunque ocurren bajo el océano, pueden tener un impacto significativo tanto en el ambiente marino como en otras regiones del planeta.
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