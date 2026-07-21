La NASA detectó una impactante erupción volcánica submarina: dónde

Los expertos destacaron que este tipo de observaciones permite seguir la evolución de la actividad volcánica, analizar el comportamiento de las corrientes oceánicas y obtener información valiosa sobre procesos geológicos que ocurren debajo del mar.

Dónde ocurrió la erupción volcánica hallada por la NASA

El fenómeno se produjo en el mar de Bismarck, una región ubicada al norte de Papúa Nueva Guinea que se caracteriza por una intensa actividad tectónica.

Esta zona integra el Cinturón de Fuego del Pacífico, un extenso arco geológico donde se concentra cerca del 75% de los volcanes activos del planeta y donde también ocurre la mayor parte de los terremotos registrados a nivel mundial.

La presencia de numerosos volcanes submarinos convierte al mar de Bismarck en una de las regiones más estudiadas por geólogos y oceanógrafos, ya que allí se producen con frecuencia fenómenos relacionados con el movimiento de las placas tectónicas.

Gracias a las imágenes obtenidas por los satélites, la NASA continúa ampliando el conocimiento sobre estos procesos naturales y mejorando las herramientas para monitorear eventos que, aunque ocurren bajo el océano, pueden tener un impacto significativo tanto en el ambiente marino como en otras regiones del planeta.