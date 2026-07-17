Misión Apolo 11: subastan la histórica lapicera que salvó a los astronautas de la NASA

Ahora yo creo que Neil rompió el interruptor y Neil piensa que yo lo rompí con una de nuestras mochilas al movernos en un espacio de cabina tan reducido. Al final, lo que más importaba era que teníamos que averiguar cómo resolver el problema del interruptor roto para poder dejar la superficie lunar y volver a casa, a la Tierra. Consultamos con el Control de Misión en Houston, pero al final todo se redujo a usar el buen y viejo ingenio humano.

Aunque podría haber metido el dedo para rearmar el interruptor, había electricidad fluyendo por el disyuntor y no quería electrocutarme. Tenía un bolígrafo de fieltro de plástico en uno de los bolsillos de mi traje y encajaba en la abertura del disyuntor, así que empujé el bolígrafo dentro del disyuntor, hizo clic y rearmamos el circuito del Engine Arm. Ahora podíamos dejar la superficie lunar, reunirnos con Mike Collins en el módulo de mando y poner rumbo a casa. Desastre evitado.

Estos dos elementos, el interruptor del disyuntor y el bolígrafo, tan clave para nuestra misión, son dos de los pocos objetos utilizados en una misión lunar y también raros ejemplos de objetos certificados para vuelo de astronautas que se usaron durante el primer alunizaje y despegue de la Luna.

Quién es Buzz Aldrin, el segundo hombre en pisar la luna

El astronauta estadounidense, que tuvo antes tres matrimonios que terminaron en divorcio, es el último sobreviviente de la misión Apolo 11, durante la cual él y Neil Armstrong se convirtieron en las primeras personas en pisar la Luna, el 20 de julio de 1969.

Aldrin bajó a la Luna justo después de Armstrong, mientras el tercer tripulante de la misión, Michael Collins, permaneció en órbita lunar en el módulo de comando Columbia, el único medio de transporte que los astronautas tenían para regresar a la Tierra.

Según su perfil de LinkedIn, Faur obtuvo un doctorado en ingeniería química de la Universidad de Pittsburgh en 1996 y antes de sumarse a Buzz Aldrin Ventures trabajó para las empresas Union Carbide y Johnson Matthey. También fue tesorera del Consejo Empresarial de Hidrógeno de California.

Desde que se retiró de la NASA en 1971, Aldrin se convirtió en un firme defensor de la exploración espacial. Un cráter en la Luna cerca del lugar de aterrizaje del Apolo 11 lleva su nombre.