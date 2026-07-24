Las plantas recomendadas por la NASA para purificar el aire de la casa
El organismo aeroespacial reveló que existen algunos tipos que no solo embellecen el hogar, sino que también actúan como filtros naturales, absorbiendo toxinas.
Sumar plantas a los espacios cerrados es mucho más que una decisión estética para dar vida y color a las habitaciones.
Uno de los trabajos más emblemáticos al respecto es el NASA Clean Air Study (Estudio de Aire Limpio de la NASA), que demostró la capacidad de ciertas plantas para purificar el aire.
Plantas que purifican
Una de esas plantas es la lengua de suegra. Es una planta prácticamente indestructible, ideal para principiantes o personas con poco tiempo. Según la investigación de la NASA, es sumamente eficiente en la absorción de toxinas del aire.
La segunda planta es la cinta, lazo de amor o malamadre. Con sus hojas alargadas y arqueadas en tonos verdes y blancos, la cinta aporta una luminosidad y frescura inigualables. La agencia espacial la incluyó en su estudio por su notable facilidad para metabolizar contaminantes domésticos.
La tercera es el lirio de la paz. Contrasta un follaje verde oscuro brillante con unas delicadas e imponentes flores blancas (espatas). Además de su indiscutible belleza, demostró ser una de las mejores herramientas naturales para filtrar compuestos nocivos del aire en interiores.
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