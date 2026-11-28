La NASA difundió fotos inéditas de la Tierra tomadas desde naves que se dirigen a Marte
Fueron captadas por satélites gemelos de la misión ESCAPADE durante una maniobra de asistencia gravitatoria alrededor de la Tierra, desde unos 62.000 kilómetros de distancia.
La NASA dio a conocer en las últimas horas una serie de imágenes inéditas de la Tierra captadas por los dos satélites gemelos de la misión ESCAPADE, durante una maniobra de asistencia gravitatoria que los puso en trayectoria hacia Marte.
Las fotografías muestran al planeta desde unos 62.000 kilómetros de distancia y constituyen algunas de las últimas vistas de la Tierra registradas antes de que las naves emprendieran un viaje de aproximadamente diez meses hacia el planeta rojo.
Las imágenes fueron obtenidas mediante el sistema Visible and Infrared Observation System (VIOS), un instrumento capaz de registrar observaciones tanto en el espectro visible como en el infrarrojo. Tomadas a decenas de miles de kilómetros de distancia, en las imágenes la Tierra aparece como un brillante oasis azul suspendido en la oscuridad del espacio.
Según explicó la agencia espacial estadounidense, ambos vehículos realizaron sobrevuelos cercanos a la Tierra durante noviembre para aprovechar la gravedad del planeta y obtener el impulso necesario para continuar su travesía, modificando la trayectoria y aumentando la velocidad de las naves, al tiempo que se reduce el consumo de combustible.
Misión Marte
Los satélites forman parte de la misión ESCAPADE, sigla en inglés de Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers, un proyecto diseñado para estudiar cómo Marte perdió gran parte de su atmósfera a lo largo de miles de millones de años.
El objetivo de la misión que había sido lanzada desde Cabo Cañaveral en noviembre de 2024, es analizar la interacción entre el viento solar y el entorno magnético marciano para comprender mejor la evolución climática del planeta rojo.
Según se explicó, no pudo dirigirse inmediatamente hacia Marte debido a la posición relativa de ambos planetas, por lo cual los satélites permanecieron durante en una órbita de espera cerca del denominado punto de Lagrange 2, situado a aproximadamente 1,6 millones de kilómetros de la Tierra, hasta que se presentó una ventana adecuada para iniciar el viaje interplanetario.
Una vez que lleguen a Marte, las dos naves estudiarán la llamada magnetosfera híbrida marciana, una región donde interactúan los remanentes de antiguos campos magnéticos de la corteza del planeta con el flujo constante de partículas provenientes del Sol.
Los científicos esperan que estas observaciones permitan determinar cómo el viento solar contribuyó a la pérdida gradual de gases atmosféricos, un fenómeno considerado clave para explicar la transformación de Marte en el mundo frío y árido que se conoce actualmente.
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