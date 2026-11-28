El objetivo de la misión que había sido lanzada desde Cabo Cañaveral en noviembre de 2024, es analizar la interacción entre el viento solar y el entorno magnético marciano para comprender mejor la evolución climática del planeta rojo.

Las áreas en blanco, amarillo y verde son más cálidas que las áreas en tonos azules.

Según se explicó, no pudo dirigirse inmediatamente hacia Marte debido a la posición relativa de ambos planetas, por lo cual los satélites permanecieron durante en una órbita de espera cerca del denominado punto de Lagrange 2, situado a aproximadamente 1,6 millones de kilómetros de la Tierra, hasta que se presentó una ventana adecuada para iniciar el viaje interplanetario.

Una vez que lleguen a Marte, las dos naves estudiarán la llamada magnetosfera híbrida marciana, una región donde interactúan los remanentes de antiguos campos magnéticos de la corteza del planeta con el flujo constante de partículas provenientes del Sol.

Los científicos esperan que estas observaciones permitan determinar cómo el viento solar contribuyó a la pérdida gradual de gases atmosféricos, un fenómeno considerado clave para explicar la transformación de Marte en el mundo frío y árido que se conoce actualmente.