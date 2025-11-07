Susana Trimarco viajará a Paraguay para buscar a Marita Verón: "Quiero que me digan si era ella"

Entonces, Susana Trimarco viajaría a Paraguay a reconocer un cuerpo y cotejar su ADN.

Susana Trimarco Marita Veron

"Esta mañana me enteré que esta pobre chica falleció porque estaba mal, viviendo como una persona indigente, comiendo de la basura, en muy malas condiciones. Nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias", explicó Trimarco en el programa De Una, por C5N.

La mujer reconoció que "ha sido mucha la insistencia de las personas que han estado en contacto con ella de que podía ser mi hija y tenía muchas similitudes".

Todo eso, por más dolor que le cause su posible deceso, la llevaría más cerca a una respuesta sobre qué pasó con su hija.

"A mi me comunicó una funcionario de la defensoría del pueblo de donde estaba esa chica, que puede ser mi hija. Me pidió disculpas porque falleció y la tuvieron que enterrar con una lápida común y corriente. Era un cadaver vestido esa persona", señaló.

"Voy a viajar a Paraguay la semana que viene ya con todas las diligencias hechas de las autoridades argentinas, acompaña por un equipo. Hay que esperar que autoricen las autoridades internacionales para que se hagan todas las pericias", confirmó Susana Trimarco.