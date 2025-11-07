Susana Trimarco viajará a Paraguay para buscar a Marita Verón: "Quiero que me digan si era ella"
Después de años la mujer tiene una nueva pista sobre la desaparición de su hija, que fue víctima de una red de trata de personas que la capturó en 2002.
Susana Trimarco viajará la semana que viene a Paraguay para esclarecer el posible hallazgo del cuerpo de su hija, Marita Verón, que fue secuestrada en 2002 por una red de trata de personas en la ciudad de Tucumán.
"Yo me voy a ir, quiero ver y que me digan si era ella y estaba viva, y ahora que me digan 'no, que está muerta'", expresó Trimarco.
Hace apenas dos días alguien llamó a Trimarco desde Asunción del Paraguay para informarle que había una mujer cuya descripción coincidía con la de su hija, Marita Verón, que hoy en día puede tener 46 años.
Trimarco explicó que "apareció una persona que está perdida de la cabeza, que anda comiendo de los basurales" y que desde Paraguay le mostraron la foto de una mujer que "es cuero y hueso", y que tiene un semblante que "parece una persona ultrajada que está desfigurada".
Pero para este viernes el espejismo había cambiado, como sucedió tantas otras veces desde que Marita Verón fuera subida a la fuerza a una Traffic roja en Tucumán: ahora resulta que se trataría de una foto vieja y que la mujer ya habría fallecido.
Entonces, Susana Trimarco viajaría a Paraguay a reconocer un cuerpo y cotejar su ADN.
"Esta mañana me enteré que esta pobre chica falleció porque estaba mal, viviendo como una persona indigente, comiendo de la basura, en muy malas condiciones. Nosotros vamos a seguir hasta las últimas consecuencias", explicó Trimarco en el programa De Una, por C5N.
La mujer reconoció que "ha sido mucha la insistencia de las personas que han estado en contacto con ella de que podía ser mi hija y tenía muchas similitudes".
Todo eso, por más dolor que le cause su posible deceso, la llevaría más cerca a una respuesta sobre qué pasó con su hija.
"A mi me comunicó una funcionario de la defensoría del pueblo de donde estaba esa chica, que puede ser mi hija. Me pidió disculpas porque falleció y la tuvieron que enterrar con una lápida común y corriente. Era un cadaver vestido esa persona", señaló.
"Voy a viajar a Paraguay la semana que viene ya con todas las diligencias hechas de las autoridades argentinas, acompaña por un equipo. Hay que esperar que autoricen las autoridades internacionales para que se hagan todas las pericias", confirmó Susana Trimarco.
