Misterio en Villa Luro: inquietantes hipótesis sobre el crimen de una mujer y su hija

villa luro madre e hija

La hipótesis del robo parecía debilitarse. Con el paso de las horas, los investigadores trataron con cautela esta teoría al tener en cuenta que tanto el dinero en efectivo como los electrodomésticos estaban en la vivienda. Además, el auto de las mujeres estaba estacionado en la puerta de la propiedad.

Sin embargo, tras un primer recorrido por la vivienda, se informó que algunos ambientes se encontraban revueltos. Ante este escenario, los investigadores concuerdan en que se trata de un doble homicidio y que, al menos una de las víctimas, habría conocido a el o los asesinos.

Crimen y misterio en Villa Luro: quiénes eran las víctimas

Los vecinos comentaron en un primer momento a canales de televisión que se trataba de una familia de clase media baja, sin muchos recursos. Dijeron que Estela era jubilada y subsistía realizando algunos trabajos como costurera, además de cobrar el alquiler de otra propiedad a su nombre.

El marido de Estela falleció el año pasado. También era jubilado y tenía un local comercial de arreglo de electrodomésticos cerca de su casa. Sin embargo, luego de la muerte del hombre, su esposa decidió cerrarlo y vender todas las herramientas a un mecánico.

Estela y Soledad vivían solas en el domicilio. No tenían otros familiares directos y solo contaban con algunos parientes lejanos de parte del hombre, con quienes no mantenía un vínculo estrecho.

“Se dijeron muchos disparates", advirtió Mary, vecina y conocida de las víctimas, este viernes por la mañana en diálogo con C5N. "Ella cocía porque le gustaba. La hija tenía varias carreras cortas hechas. El coche lo tenían de antes. Tienen un departamento alquilado a unos policías en Liniers y tienen una casa en la calle Roma, por Versalles. No eran pobres como dicen”, aseguró.

La mujer, que dijo tener una relación estrecha con ambas mujeres, sostuvo que “a esta casa no entraba nadie". "La gente le traía la ropa para coser, Estela les abría la puerta y a lo máximo hacía pasar a la gente era hasta el comedor”, sostuvo la mujer y deslizó que le llamaron la atención algunas cosas en el ingreso a la vivienda durante los últimos días.

Los investigadores buscarán ahora establecer una línea de tiempo para determinar cuándo fueron asesinadas madre e hija y si alguien ingresó a la vivienda por las puertas principales o por otro de los ingresos.