Diego Santilli renuncia a su banca en Diputados para asumir como ministro del Interior

diego santilli

Aun sin firma, el flamante ministro mantuvo sus primeros encuentros en la sede de la cartera del Interior. Junto a los funcionarios “Lule” Menem y Martín Menem, comenzó a delinear la agenda de trabajo y los objetivos prioritarios de su área. Luego, ya instalado en sus nuevos despachos, recibió a los primeros mandatarios provinciales para iniciar el diálogo institucional que tendrá un papel clave en la relación del Gobierno con las provincias.