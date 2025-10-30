La policía de Río de Janeiro denunció que halló un FAL en el presunto arsenal del Comando Vermelho

Además de los 43 FAL también desaparecieron del cuartel 2500 partes de fusiles que pueden usarse para ensamblar hasta 400 ejemplares nuevos. Todo indicaría que eso fue lo que sucedió de 2011 hasta la fecha.

Por citar un ejemplo, el 11 de febrero de 2011 la Policía Federal de Brasil realizó un operativo en Aracatuba, San Pablo contra el Primer Comando Capital (PCC), una organización narco, en el que se encontró un fusil hecho con partes de diversas fábricas militares, incluida la ubicada en Rosario.

fal

Durante los enfrentamientos de esta semana en las favelas de la Zona Norte de Río de Janeiro algunos miembros del Comando Vermelho usaron uniformes militares para despistar a los efectivos policiales, o quizás porque la megaorganización del narcotráfico ya alcanzó las dimensiones de un batallón.

De hecho, en varias imágenes registradas del día de los enfrentamientos se puede ver a los criminales utilizando chalecos antibalas, botas tácticas, uniformes camuflados y accesorios de guerra.