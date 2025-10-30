Quién era Penélope, la influencer del Comando Vermelho que murió en Río de Janeiro

Fuerzas de Seguridad de Río de Janeiro confirmaron que Penélope, una “influencer” identificada como una de las principales integrantes del Comando Vermelho, murió en el megaoperativo policial contra el narcotráfico que se llevó a cabo el martes en los complejos Alemão y Penha. También conocida como “Japinha do CV” o “musa del crimen”, los informes indican que la mujer se resistió al arresto y abrió fuego contra los agentes antes de recibir un disparo mortal en el rostro.