Quién era Penélope, la influencer del Comando Vermelho que murió en Río de Janeiro
Conocida como “Japinha do CV” o “musa del crimen” trabajaba protegiendo las rutas de escape y defendiendo puntos estratégicos de venta de drogas.
Fuerzas de Seguridad de Río de Janeiro confirmaron que Penélope, una “influencer” identificada como una de las principales integrantes del Comando Vermelho, murió en el megaoperativo policial contra el narcotráfico que se llevó a cabo el martes en los complejos Alemão y Penha. También conocida como “Japinha do CV” o “musa del crimen”, los informes indican que la mujer se resistió al arresto y abrió fuego contra los agentes antes de recibir un disparo mortal en el rostro.
Las fuerzas de seguridad habían identificado a Penélope como una de las principales combatientes del Comando Vermelho, encargada de participar en la protección de rutas de escape y la defensa de puntos estratégicos de venta de drogas para el grupo criminal.
Tal como se pudo ver en imágenes difundidas en redes sociales, la joven, al igual que otros integrantes del Comando Vermelho, vestía un uniforme militar cuando fue encontrada por la policía. Tras varios registros del día de los enfrentamientos, se llegó a la conclusión de que los criminales utilizaban chalecos antibalas, botas tácticas, uniformes camuflados y accesorios de guerra, trasformando así su apariencia a modo de estrategia de combate.
Según los informes preliminares, Penélope se resistió al arresto y disparó contra los agentes, pero recibió un disparo en el rostro y perdió la vida durante el enfrentamiento. Su cuerpo fue encontrado cerca de uno de los accesos a la comunidad y la divulgación de las fotos desató la reacción de sus familiares y conocidos.
En redes sociales Penélope era conocida como “la musa del crimen”. Incluso, publicaba fotos donde exhibía armas de alto calibre, rifles y equipo táctico. El apodo se popularizó entre narcotraficantes y seguidores, y se convirtió en una figura conocida en las comunidades controladas Comando Vermelho en los complejos de Alemão y Penha. Su perfil de Instagram tenía poco más de 60.000 seguidores, según informó O Globo.
El megaoperativo llevado a cabo el martes en contra miembros del Comando Vermelho movilizó a 2.500 policías y fiscales del Grupo de Acción Especial contra el Crimen Organizado (GAECO/MPRJ). Según la Policía Civil, 60 sospechosos fueron abatidos y cuatro residentes resultaron heridos, aunque las cifras podrían ser mayoress. En el contraataque, los narcos asesinaron a cuatro policías e hirieron a otros ocho.
