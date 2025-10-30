El Comando Vermelho usó uniformes militares para enfrentar a la policía en Río de Janeiro: las imágenes

Visacro advirtió que el equipamiento del crimen organizado en Brasil actualmente supera, en muchos casos, al de las propias fuerzas policiales. No obstante, aclaró que la superioridad técnica sigue del lado de la policía: “A pesar de esta diferencia material, nuestras fuerzas de seguridad pública demostraron una mayor destreza en el uso de estos elementos en comparación con los delincuentes. La técnica, sin duda, es mucho más importante que el equipo”.

Tras la difusión de las imágenes tomadas durante los enfrentamientos en las favelas de Río de Janeiro, quedó claro que la estética militar dejó de ser exclusiva de las fuerzas del orden. Ahora, forma parte del arsenal simbólico y operativo del narcotráfico, que utiliza la imagen de soldados y el acceso a tecnología avanzada para consolidar su poder e intimidar a las autoridades.