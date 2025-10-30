La Justicia de Brasil le exige al gobernador Río de Janeiro explicaciones por el operativo contra Comando Vermelho

Lula "aterrado" por la masacre

Más temprano, el ministro de Justicia de Brasil, Ricardo Lewandowski, cuestionó la legalidad de la operación y dijo que el presidente Luiz Inácio Lula da Silva se quedó "aterrado" por la masacre y "sorprendido" por no haber recibido aviso previo.

En el mismo sentido se pronunció el secretario general de la Organización de Naciones Unidas (ONU), António Guterres, quien se mostró "profundamente preocupado por el elevado número de víctimas mortales ocurridas ayer durante el operativo policial en las favelas" de Río de Janeiro.

Retiran cuerpos Río de Janeiro

Y alertó que "el uso de la fuerza en los operativos policiales debe ajustarse al Derecho Internacional de los Derechos Humanos y a las normas internacionales", por lo que instó a las autoridades brasileñas a que inicien una "inmediata" investigación.

La Defensoría Pública de Río de Janeiro confirmó que al menos 132 personas murieron como consecuencia de la operación policial a gran escala en los barrios de Penha y Alemao, en la que se convirtió en la redada más letal de la historia del estado. Aunque el balance de fallecidos llega a 132, el Gobierno estadual confirmó 119 por el momento.

Rio de Janeiro narcotráfico Brasil

Castro, responsable político de la cruento operativo policial, dijo que la ofensiva fue un "éxito" y que "las únicas víctimas" fueron los cuatro agentes que perdieron la vida durante los enfrentamientos.