Más lluvias en Buenos Aires y malas noticias: cuándo se va el clima inestable y suben las temperaturas
El pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional volvió a cambiar y se mantienen las probabilidades de lluvias en el AMBA. Cómo sigue el tiempo.
La tendencia de la semana en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) es la amplitud térmica, con mañanas y noches bastante frías, junto al clima inestable que podría mantenerse con probabilidades de más lluvias, de acuerdo con el nuevo cambio en el pronóstico del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Luego de lo que fue un fin de semana con tormentas, rige un marcado descenso térmico en la Ciudad y el conurbano, que se mantuvo con mejoras en los mediodías y tardes, con marcas más cálidas.
De esta manera, el miércoles tuvo pronósticos de lloviznas, pero transcurrió con nubosidad variable y marcas térmicas que rondaron entre 7 grados de mínima y 17 de máxima.
Con respecto a la continuidad, el SMN otra vez prevé que regresen las lluvias al AMBA para las próximas horas, manteniéndose así la inestabilidad.
A qué hora llegan las lluvias al AMBA
El informe del SMN espera que el jueves regresen las precipitaciones al AMBA, ya indica con cielo mayormente durante el día, y con probabilidades de lloviznas en horas de la mañana; mientras que el termómetro rondará entre 10 grados de mínima y 18 de máxima.
El sitio especializado Meteored no descartaba lluvia débil en Buenos Aires para este mismo miércoles por la noche, mientras que no tenía pronósticos de precipitaciones para el jueves.
En cuanto a las temperaturas, de acuerdo con el SMN, el repunte comenzaría a sentirse desde el viernes, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de 9 para la mínima y 23 para la máxima.
El sábado también tendría buenas condiciones del clima, con nubosidad variable y temperaturas de entre 13 y 25 grados, y la tendencia se mantendría el domingo, confirmando así el ascenso térmico en plena primavera.
