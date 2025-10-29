Más lluvias en Buenos Aires y malas noticias: cuándo se va el clima inestable y suben las temperaturas

A qué hora llegan las lluvias al AMBA

El informe del SMN espera que el jueves regresen las precipitaciones al AMBA, ya indica con cielo mayormente durante el día, y con probabilidades de lloviznas en horas de la mañana; mientras que el termómetro rondará entre 10 grados de mínima y 18 de máxima.

El sitio especializado Meteored no descartaba lluvia débil en Buenos Aires para este mismo miércoles por la noche, mientras que no tenía pronósticos de precipitaciones para el jueves.

En cuanto a las temperaturas, de acuerdo con el SMN, el repunte comenzaría a sentirse desde el viernes, con cielo algo nublado en la madrugada y mañana, pasando a parcialmente nublado en la tarde y noche; y con temperaturas de 9 para la mínima y 23 para la máxima.

El sábado también tendría buenas condiciones del clima, con nubosidad variable y temperaturas de entre 13 y 25 grados, y la tendencia se mantendría el domingo, confirmando así el ascenso térmico en plena primavera.