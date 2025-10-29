El último mensaje que mandó un sargento de Río de Janeiro antes de morir en la masacre: "Seguí orando"

"¿Estás bien? Dios te está protegiendo, estoy orando", fue el mensaje de la mujer a su marido, mientras que Eber respondió: "Estoy bien, continúa orando", perdiendo posteriormente todo tipo de contacto con su pareja. Ese mensaje fue a las 10:57 de la mañana y, luego, la esposa continuó enviándole mensajes, de acuerdo a lo que reveló Leo García en C5N: "Y a partir de ahí los mensajes de la esposa que le dice 'te amo, cuídate por favor, hay muchos heridos'. A las doce y media del mediodía le vuelve a escribir, le dice 'amor, dame una señal de vida siempre que puedas'", reveló el periodista.