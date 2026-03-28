Líbano: murieron cuatro periodistas durante un bombardeo israelí

Un ataque aéreo ejecutado por las Fuerzas Armadas de Israel en el sur de Líbano dejó como saldo la muerte de cuatro periodistas, en un episodio ocurrido este sábado en el marco de la escalada militar en la región, según informaron medios locales e internacionales. El hecho se produjo cuando un vehículo en el que se desplazaba un equipo de prensa fue alcanzado por un misil en la zona de Jazín, en el sur del país, en un área que forma parte del corredor operativo donde Israel sostiene ofensivas contra objetivos vinculados a Hezbollah.