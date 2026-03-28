Líbano: murieron cuatro periodistas durante un bombardeo israelí
Un bombardeo israelí en el sur de Líbano dejó al menos cuatro periodistas muertos en medio de la escalada del conflicto en la región.
Un ataque aéreo ejecutado por las Fuerzas Armadas de Israel en el sur de Líbano dejó como saldo la muerte de cuatro periodistas, en un episodio ocurrido este sábado en el marco de la escalada militar en la región, según informaron medios locales e internacionales. El hecho se produjo cuando un vehículo en el que se desplazaba un equipo de prensa fue alcanzado por un misil en la zona de Jazín, en el sur del país, en un área que forma parte del corredor operativo donde Israel sostiene ofensivas contra objetivos vinculados a Hezbollah.
Las víctimas fueron identificadas como el periodista Alí Choeib, del canal Al Manar, su hijo —que trabajaba como camarógrafo—, la periodista Fátima Fatuni, del medio Al Mayadeen, y otro integrante del equipo, según confirmaron los propios canales y agencias de prensa regionales. De acuerdo con las primeras informaciones, el impacto fue directo sobre el vehículo en el que se trasladaban, en una zona donde en los últimos días se han intensificado los ataques aéreos y los operativos militares.
El episodio se enmarca en una escalada de violencia en el sur libanés, donde los bombardeos israelíes se han multiplicado en el contexto del conflicto con Hezbollah, generando también denuncias de organizaciones de derechos humanos y preocupación internacional por el impacto sobre civiles y trabajadores de prensa.
Hasta el momento, no hubo una declaración detallada del Ejército israelí sobre este ataque en particular, mientras que el caso ya generó reacciones de medios y autoridades libanesas, que advierten sobre el riesgo creciente para periodistas que cubren la zona de conflicto.
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