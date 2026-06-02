La NASA publicó más detalles sobre el meteorito que se estrelló cerca de la costa este de Estados Unidos

Desde entonces, la NASA recopiló datos e imágenes de testigos tanto en localidades costeras de los Estados Unidos como en Oakville, cerca de Toronto, en Canadá, que está a más de 300 kilómetros tierra adentro.

La NASA informó el lunes de esta semana que el meteoro, la bola de fuego que rugió en la atmósfera terrestre, tenía aproximadamente 1,52 metros de ancho y una masa comparable a la de un elefante, que puede pesar hasta 7 toneladas.

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Según el reporte difundido por medios locales e internacionales, el meteoro ingresó a la atmósfera terrestre a casi 67.600 kilómetros por hora y cubrió un trayecto de unos 41,8 kilómetros antes de fragmentarse y caer hecho trizas en el aire.

"Este fue un bólido diurno que produjo la caída del meteorito justo en el medio de la Bahía del Cabo Cod", precisaron desde la NASA en el informe publicado esta semana.