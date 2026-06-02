La NASA publicó más detalles sobre el meteorito que se estrelló cerca de la costa este de Estados Unidos
El impacto del sábado pasado provocó un estruendo tal que se escuchó tierra adentro en los estados de Rhode Island, Massachusetts, New Hampshire y Maine.
La Nasa confirmó este martes que el estruendo que se escuchó en varios puntos del este de los Estados Unidos e hizo temblar edificios fue el producto de un meteoro que ingresó en la atmósfera terrestre y se desintegró antes de poder impactar contra la superficie.
El fenómeno fue registrado alrededor de las 14 del sábado 30 de mayo, a pocos kilómetros de la costa del estado de Massachusetts, informó la cadena de noticias CBS.
Aunque el meteoro no se convirtió en meteorito -que es la formación rocosa caída del espacio exterior sobre la superficie terrestre- su entrada a la atmósfera de nuestro planeta provocó un ruido tan potente que lo escucharon a 400 kilómetros de distancia.
Los primeros reporntes surgieron en Massachusetts y Rhode Island, pero también lo notaron en localidades del noreste de Nueva Inglaterra, Nuevo Hampshire y hasta en Maine, cuya capital queda a 400 kilómetros de Masachusetts.
Desde entonces, la NASA recopiló datos e imágenes de testigos tanto en localidades costeras de los Estados Unidos como en Oakville, cerca de Toronto, en Canadá, que está a más de 300 kilómetros tierra adentro.
La NASA informó el lunes de esta semana que el meteoro, la bola de fuego que rugió en la atmósfera terrestre, tenía aproximadamente 1,52 metros de ancho y una masa comparable a la de un elefante, que puede pesar hasta 7 toneladas.
Según el reporte difundido por medios locales e internacionales, el meteoro ingresó a la atmósfera terrestre a casi 67.600 kilómetros por hora y cubrió un trayecto de unos 41,8 kilómetros antes de fragmentarse y caer hecho trizas en el aire.
"Este fue un bólido diurno que produjo la caída del meteorito justo en el medio de la Bahía del Cabo Cod", precisaron desde la NASA en el informe publicado esta semana.
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