Misterio en Nueva York por hombres saliendo de alcantarillas: qué se sabe hasta ahora

Hasta ahora no hay detenidos. La policía dice que por ahora investiga la teoría de que el grupo está “revisando lo que hay entre las aguas residuales en caso de que haya objetos valiosos”, según dijo un oficial a NBC News. Aún no está claro si el mismo grupo se encuentra detrás de todos los incidentes.

En uno de los videos, se observa a varios hombres retirando la tapa de una alcantarilla para luego descender al sistema de drenaje, del cual vuelven a salir horas más tarde.

"Entrar en el sistema de alcantarillado es ilegal y, además, extremadamente peligroso", declaró a la BBC un portavoz del Departamento de Protección Ambiental (DEP, por sus siglas en inglés) de la ciudad.

"Las alcantarillas pueden presentar numerosos peligros, incluidos gases nocivos y potencialmente mortales, superficies inestables, riesgos de inundación y espacios confinados", señaló el portavoz del DEP.

hombres cloacas Varios hombres fueron registrados entrando y saliendo en las alcantarillas de Nueva York.

El temor no está solo por lo que les pueda pasar a las personas que se introducen, sino por lo que puedan preparar. "Para asegurarse de que no existiera ninguna amenaza para el público, el Departamento de Policía de Nueva York (NYPD) envió a sus agentes altamente capacitados de la Unidad de Servicios de Emergencia al sistema de alcantarillado para comprobar que los individuos no hubieran dejado nada nefasto; no se encontró nada", Explicó el Departamento de Policía de la ciudad de Nueva York a NBC.

Todo parece bajo control: "Y el Departamento de Protección Ambiental de la ciudad, que administra el sistema, también inspeccionó el lugar y, al parecer, no encontró daños en los equipos del sistema de alcantarillado". Sin embargo, los casos existen ya que un testigo afirmó haber visto a ocho personas retirando la tapa de una alcantarilla cerca de una intersección de McDonald Avenue y Colin Place, en el barrio de Gravesend, en Brooklyn.