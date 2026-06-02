Gustavo Petro aseguró que tiene pruebas del presunto fraude en las elecciones de Colombia
El presidente colombiano cuestionó el sistema de conteo electoral, denunció irregularidades en el padrón y en las mesas de votación.
El presidente de Colombia, Gustavo Petro, denunció un presunto fraude en las elecciones presidenciales realizadas el 31 de mayo y aseguró que cuenta con pruebas para respaldar sus acusaciones.
A través de una publicación en la red social X, el mandatario sostuvo que dispone de información que demostraría irregularidades en el proceso electoral y adelantó que pondrá esos elementos a disposición de las autoridades competentes: "Presento las bases comprobadas del posible fraude. Que puedo entregar a autoridad competente. Dije que no reconocí los datos del preconteo del software (…) es porque tengo datos", escribió.
Asimismo explicó que, a su entender, las inconsistencias estarían relacionadas con modificaciones en el censo electoral, los puestos de votación y la cantidad de mesas habilitadas para los comicios. También recordó que el Consejo de Estado había advertido en 2018 sobre la vulnerabilidad del software utilizado para el procesamiento de los datos electorales.
Según Petro, la Registraduría Nacional se negó a entregar el código fuente del sistema, un requisito que consideró fundamental para garantizar la transparencia del proceso.
De acuerdo con la denuncia, el software electoral habría sido modificado en dos oportunidades durante la tarde del 26 de mayo. El mandatario aseguró además que el padrón oficial de 41.421.973 votantes fue alterado cinco días antes de la elección y elevado a 42.307.373 personas, y afirmó: "La diferencia es de 885.409 nuevas cédulas que no se inscribieron en la fecha legal".
Sostuvo que se modificó la cantidad de puestos de votación, que pasaron de 13.742 a 14.438, y denunció cambios en la designación de jurados durante la propia jornada electoral.
Según los resultados preliminares difundidos por la Registraduría Nacional, el candidato Abelardo de la Espriella, del movimiento Defensores de la Patria, obtuvo 10.361.499 votos y quedó en primer lugar. En segundo puesto se ubicó Iván Cepeda, del Pacto Histórico, con 9.688.361 sufragios.
Con esos resultados, ambos candidatos competirán en la segunda vuelta prevista para el próximo 21 de junio, cuando los colombianos elegirán al sucesor de Petro para el período presidencial 2026-2030.
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