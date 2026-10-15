Louis Prevost, hermano del papa León XIV, también tiene cáncer

La llamada del papa León XIV a su hermano Louis Prevost

Si bien no brindó detalles sobre la intervención a la que se sometió León XIV, sí confirmo que su esposo y el Papa hablaron por teléfono la semana pasada antes de que Louis ingresar al hospital para someterse al ensayo clínico.

"Nos llamó para avisarnos lo que iba a pasar", dijo Débora respecto a la comunicación que mantuvieron los hermanos previo a que el mundo supiera sobre la operación. "Seguimos rezando y manteniendo el ánimo en alto por ambos", agregó.

Deborah declaró que la familia Prevost estaba pasando por un momento muy difícil, pero dijo tener la esperanza de que el cáncer del papa León XIV estuviera en una fase muy temprana.

Qué es el mieloma múltiple

El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que afecta a las células plasmáticas, según la Fundación para la Investigación del Mieloma Múltiple citada por CBS News.

La Sociedad Americana del Cáncer estima 36.000 casos nuevos en Estados Unidos en 2026. El riesgo de padecerlo a lo largo de la vida es menor del 1% y la edad media del diagnóstico es de 69 años.