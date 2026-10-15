Louis Prevost, hermano del papa León XIV, también tiene cáncer
Su esposa confirmó que padece un mieloma múltiple y que participa en un ensayo clínico en un hospital de Florida.
Tras la operación al papa León XIV para extirparle un adenocarcinoma de pulmón, se conoció que su hermano mayor, Louis Prevost, también tiene cáncer y se encuentra en tratamiento por un mieloma múltiple en un hospital de Florida, Estados Unidos.
La noticia fue confirmada horas después de la intervención quirúrgica al Sumo Pontífice que tuvo lugar el martes en el hospital Gemelli de Roma e informada por la esposa de Louis, Deborah Prevost, en diálogo con CBS News.
El papa León XIV tuvo que someterse a una operación durante la cual le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho mediante cirugía videoasistida. "Un examen histológico urgente confirmó el diagnóstico de adenocarcinoma de pulmón", añadió el Vaticano en un comunicado.
Ese mismo día, Deborah explicó que Louis Prevost fue diagnosticado en 2017 por un mieloma múltiple, pero que la enfermedad logró mantenerse en un nivel "muy bajo" tras someterse a un tratamiento en 2019 que incluyó terapia con células madre y un ensayo clínico.
Por el momento, no precisó en qué estadio se encuentra actualmente la enfermedad del hermano del Papa, que vive en Florida.
La llamada del papa León XIV a su hermano Louis Prevost
Si bien no brindó detalles sobre la intervención a la que se sometió León XIV, sí confirmo que su esposo y el Papa hablaron por teléfono la semana pasada antes de que Louis ingresar al hospital para someterse al ensayo clínico.
"Nos llamó para avisarnos lo que iba a pasar", dijo Débora respecto a la comunicación que mantuvieron los hermanos previo a que el mundo supiera sobre la operación. "Seguimos rezando y manteniendo el ánimo en alto por ambos", agregó.
Deborah declaró que la familia Prevost estaba pasando por un momento muy difícil, pero dijo tener la esperanza de que el cáncer del papa León XIV estuviera en una fase muy temprana.
Qué es el mieloma múltiple
El mieloma múltiple es un tipo de cáncer que afecta a las células plasmáticas, según la Fundación para la Investigación del Mieloma Múltiple citada por CBS News.
La Sociedad Americana del Cáncer estima 36.000 casos nuevos en Estados Unidos en 2026. El riesgo de padecerlo a lo largo de la vida es menor del 1% y la edad media del diagnóstico es de 69 años.
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