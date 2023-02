Qué dijo Lacalle Pou sobre la condena a su ex custodio

Qué dijo Lacalle Pou de su custodio preso

Este martes, el ex custodio presidencial fue condenado a cuatro años y seis meses de prisión por la causa de falsificación de pasaportes para ciudadanos rusos en Uruguay. En rueda de prensa, luego de inaugurar el centro Tiburcio Cachón, el presidente se refirió a la condena y dijo que “Hoy la Justicia habló” y agregó que “sobre este caso no me corresponde opinar”.