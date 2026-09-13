Lula da Silva apuntó contra la derecha: "Fueron a pedirle ayuda a Donald Trump"

En el marco de la contienda electoral, Flávio Bolsonaro, senador por Río de Janeiro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y referente del Partido Liberal, propone un mayor acercamiento a Estados Unidos y una política exterior alineada con Washington, en contraste con la postura de Lula da Silva, principal adversario en la contienda, que defiende la autonomía de Brasil y el fortalecimiento de los vínculos con el Sur Global.