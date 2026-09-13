Lula da Silva apuntó contra la derecha: "Fueron a pedirle ayuda a Donald Trump"
A pocos días de las elecciones en Brasil, el presidente cuestionó a Flaávio Bolsonaro por buscar respaldo en Estados Unidos.
Lula da Silva acusó a la derecha de buscar respaldo del gobierno de Donald Trump para impulsar la candidatura de Flávio Bolsonaro, uno de sus principales rivales en las elecciones presidenciales de Brasil que se celebrarán el próximo 4 de octubre.
Durante un acto de campaña en Curitiba, el mandatario cuestionó el acercamiento de sus adversarios a Estados Unidos y aseguró que "fueron a pedir ayuda a Trump".
"Queremos tener una relación afectiva con Estados Unidos, pero no queremos que Estados Unidos se meta en la política brasileña", afirmó, que busca alcanzar un cuarto mandato no consecutivo.
En el marco de la contienda electoral, Flávio Bolsonaro, senador por Río de Janeiro, hijo del expresidente Jair Bolsonaro y referente del Partido Liberal, propone un mayor acercamiento a Estados Unidos y una política exterior alineada con Washington, en contraste con la postura de Lula da Silva, principal adversario en la contienda, que defiende la autonomía de Brasil y el fortalecimiento de los vínculos con el Sur Global.
Elecciones en Brasil: quiénes son los candidatos que competirán por la presidencia
La primera vuelta se celebrará el 4 de octubre y, si ningún candidato supera el 50% de los votos válidos, habrá balotaje el 25 de octubre. Además de presidente y vicepresidente, los brasileños elegirán gobernadores, diputados federales y parte del Senado.
En total, el Tribunal Superior Electoral (TSE) confirmó 12 candidaturas presidenciales tras rechazar la postulación de Pablo Marçal. Aunque la disputa está concentrada principalmente entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro, el resto de los postulantes presenta perfiles y propuestas diversos.
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Luiz Inácio Lula da Silva (PT): actual presidente y candidato a un nuevo mandato. Es el principal referente de la izquierda brasileña.
Flávio Bolsonaro (PL): senador por Río de Janeiro e hijo de Jair Bolsonaro. Representa la continuidad del proyecto político de su padre.
Ronaldo Caiado (PSD): gobernador de Goiás y médico. Es un dirigente de centroderecha con experiencia en cargos legislativos y ejecutivos.
Romeu Zema (Novo): empresario y gobernador de Minas Gerais. Defiende una agenda liberal, con reducción del Estado y mayor participación del sector privado.
Renan Santos (Missão): dirigente liberal y cofundador del Movimiento Brasil Libre (MBL).
Augusto Cury (Avante): médico psiquiatra y escritor, sin experiencia política previa. Su campaña pone el foco en salud mental y gestión.
Samara Martins (UP): odontóloga y dirigente de Unidad Popular. Representa a la izquierda vinculada a movimientos sociales.
Edmilson Costa (PCB): dirigente del Partido Comunista Brasileño, con una propuesta de izquierda anticapitalista.
Hertz Dias (PSTU): profesor, rapero y militante de izquierda. Es uno de los referentes del Partido Socialista de los Trabajadores Unificado.
Rui Costa Pimenta (PCO): periodista y dirigente histórico del Partido de la Causa Obrera, de orientación trotskista.
Clariana Barão (DC): abogada y candidata de Democracia Cristiana, con una plataforma centrada en políticas sociales y reformas institucionales.
Wilson Grassi (Democrata): médico veterinario y candidato de Democrata, con propuestas vinculadas a impuestos, salud y producción.
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