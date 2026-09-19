Lula da Silva denunció corrupción y fiestas sexuales en la Corte Suprema

El Banco Master quebró tras el fraude millonario y las investigaciones de la Policía Federal avanzan sobre contratos, consultorías y vínculos entre el empresario y miembros del Poder Judicial, además de su relación con dirigentes políticos de distintos partidos. Manifestaciones frente a las oficinas del banco en San Pablo reflejan el creciente malestar social por el escándalo.

El episodio, que combina corrupción, favores sexuales y presunta connivencia judicial, se convirtió en uno de los temas dominantes de la agenda pública brasileña y promete influir en la recta final de la campaña presidencial, en un clima de polarización extrema y desconfianza institucional.