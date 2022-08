Lula aseguró que a Bolsonaro "no le gusta la democracia" y salió al cruce de nuevas fake news

El ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva aseguró este miércoles que al actual mandatario Jair Bolsonaro "no le gusta la democracia", dijo que lo vio "incómodo" en el acto judicial que compartieron ayer y afirmó que no quiere convertir la campaña en una "guerra santa", aludiendo a los ataques recientes del entorno de su principal rival en las próximas elecciones