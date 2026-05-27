Campaña sucia: Lula advirtió por el uso de inteligencia artificial en las presidenciales de octubre
"La Inteligencia Artificial puede contar muchas mentiras a través del celular" advirtió Lula da Silva. Los sondeos lo ubican por encima de Flávio Bolsonaro.
El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, alertó este miércoles sobre los peligros del uso de la Inteligencia Artificial (IA) en campañas sucias de cara a las elecciones presidenciales que tendrán lugar en el gigante latinoamericano en octubre próximo.
"Ahora inventaron algo llamado inteligencia artificial, que es muy buena para la salud, para la educación, para la ciencia y la tecnología. Es muy buena para muchas cosas. Pero creo que no sirve para las elecciones, porque puede contar muchas mentiras a través del teléfono celular", advirtió el mandatario brasileño que buscará su reelección el 4 de octubre próximo y de esa manera, de conseguirla, estar al frente del Palacio de Planalto por una cuarto período.
En el marco de un acto en la ciudad de Manaus, capital del estado de Amazonas, en el que entregó viviendas del programa habitacional "Minha Casa, Minha Vida", Lula consideró que el país podría estar "mucho mejor" si los electores no fueran influenciados por mentiras.
En esa misma línea agregó que la difusión constante de noticias falsas representa un riesgo para la democracia y pidió mayor responsabilidad a los electores. "No podemos seguir creyendo en mentiras contadas las 24 horas del día en el teléfono celular", sentenció.
Lula da Silva y las encuestas
El presidente Luiz Inácio Lula da Silva amplió su ventaja en los sondeos de intención de voto frente al senador Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones generales del 4 de octubre próximo en Brasil. Según datos de una encuesta divulgada días atrás por Datafolha, Lula alcanzó el 40% de intención de voto en primera vuelta, frente al 31% del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que se presenta como principal figura opositora al gobierno.
La diferencia entre ambos se amplió respecto de la semana anterior, cuando Lula registraba el 38% y su contrincante el 35%, dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.
En un eventual balotaje, el líder del Partido de los Trabajadores obtendría el 47% de apoyo, contra el 43% del senador de ultraderecha, mientras que en la medición previa ambos aparecían empatados con el 45, teniendo en cuenta los votos en blanco y anulados.
La encuesta fue realizada entre el 20 y el 21 de mayo con 2.004 entrevistados en 139 ciudades brasileñas, luego de que Bolsonaro admitiera su vínculo con el detenido banquero Daniel Vorcaro, acusado de fraude con bonos y de haber montado una red de extorsión y corrupción en el mundo empresarial, judicial y político.
La encuesta también evaluó a la ex primera dama Michelle Bolsonaro (tercera esposa de Jair), posible sustituta de Flávio en caso de una eventual retirada. En una simulación de segunda vuelta, obtuvo el 43% frente al 48 de Lula, mientras que en primera vuelta alcanzó el 22%, lejos del 41 del mandatario.
Otros candidatos, como los exgobernadores del estado de Goiás (centro-oeste) y de Minas Gerais (suroeste), Ronaldo Caiado y Romeu Zema, respectivamente, aparecen más rezagados.
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