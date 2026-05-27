Campaña sucia: Lula advirtió por el uso de inteligencia artificial en las presidenciales de octubre

Lula da Silva y las encuestas

El presidente Luiz Inácio Lula da Silva amplió su ventaja en los sondeos de intención de voto frente al senador Flávio Bolsonaro de cara a las elecciones generales del 4 de octubre próximo en Brasil. Según datos de una encuesta divulgada días atrás por Datafolha, Lula alcanzó el 40% de intención de voto en primera vuelta, frente al 31% del hijo del expresidente Jair Bolsonaro, que se presenta como principal figura opositora al gobierno.

La diferencia entre ambos se amplió respecto de la semana anterior, cuando Lula registraba el 38% y su contrincante el 35%, dentro del margen de error de dos puntos porcentuales.

En un eventual balotaje, el líder del Partido de los Trabajadores obtendría el 47% de apoyo, contra el 43% del senador de ultraderecha, mientras que en la medición previa ambos aparecían empatados con el 45, teniendo en cuenta los votos en blanco y anulados.

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La encuesta fue realizada entre el 20 y el 21 de mayo con 2.004 entrevistados en 139 ciudades brasileñas, luego de que Bolsonaro admitiera su vínculo con el detenido banquero Daniel Vorcaro, acusado de fraude con bonos y de haber montado una red de extorsión y corrupción en el mundo empresarial, judicial y político.

La encuesta también evaluó a la ex primera dama Michelle Bolsonaro (tercera esposa de Jair), posible sustituta de Flávio en caso de una eventual retirada. En una simulación de segunda vuelta, obtuvo el 43% frente al 48 de Lula, mientras que en primera vuelta alcanzó el 22%, lejos del 41 del mandatario.

Otros candidatos, como los exgobernadores del estado de Goiás (centro-oeste) y de Minas Gerais (suroeste), Ronaldo Caiado y Romeu Zema, respectivamente, aparecen más rezagados.