Macron llamó a Europa a plantarse frente a las amenazas de Trump por Groenlandia

De toda maneras, Macron aseguró que “no hay que dejarse impresionar” por la política coercitiva de Estados Unidos y recomendó “mantener la calma”. “Hay que estar calmados, hay que mantenernos en nuestros principios, no hay que bajar los ojos, no hay que ceder a la ley del más fuerte ni a una técnica de intimidación”, insistió a su salida del auditorio.

trump groenlandia

Desde que Trump lanzó su ofensiva, por ahora solo discursiva, para anexar Groenlandia a los Estados Unidos tanto Francia como el resto de la Unión Europea se mostraron decididos a defender a Dinamarca. “Con Groenlandia, no hemos amenazado a nadie, hemos apoyado a un aliado, Dinamarca”, ratificó Macron ante los más importantes referentes políticos y económicos presentes en Suiza.

En su discurso, recalcó que los aranceles con que Trump amenaza a los países que se oponen a su ambición de anexar esa isla son “inaceptables, sobre todo si se usan para sacar una ventaja territorial”.

Por este motivo, instó a sus socios de la UE a no dudar en aplicar el mecanismo “anticoerción”, que el bloque aplica en caso de guerra comercial y cuando “no somos respetados y no se respetan las reglas del juego”.

“No debemos tener dudas en usarlo”, dijo y reiteró que “Europa tiene herramientas muy poderosas y debemos utilizarlas cuando no se nos respeta”.