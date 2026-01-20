Macron llamó a Europa a plantarse frente a las amenazas de Trump por Groenlandia
El presidente de Francia advirtió que la UE no debe "aceptar pasivamente la ley del más fuerte" y denunció a su par por intentar "debilitar y subordinar a Europa" con una guerra comercial.
El presidente de Francia Emmanuel Macron plantó posición frente a las amenazas de su par estadounidense, Donald Trump, advirtió que Europa no debe "aceptar pasivamente la ley del más fuerte". En el marco de su discurso ante el Foro Económico Mundial de Davos, el mandatario galo empezó así a marcar terreno ante la avanzada de Washington por apoderarse de Groenlandia por las buenas o por las malas.
"No somos respetados" advirtió y denunció a Trump por intentar “debilitar y subordinar a Europa” mediante una competencia comercial que “exige concesiones máximas” sólo favorables a Washington.
Así respondió Macron a la amenaza de Trump de aplicar aranceles adicionales del 10% a los países europeos que realicen maniobras militares en Groenlandia, así como del 200% sobre vinos y champanes franceses por la negativa del mandatario galo de entrar en la Junta de Paz para Gaza diseñada de manera unilateral por el republicano.
“Nos dirigimos a un mundo sin ley”, advirtió Macron y abogó por que la Unión Europea (UE) defienda el multilateralismo y fomente “más cooperación” internacional.
De esta manera, salió al frente de las amenazas comerciales de Trump y denunció que los aranceles que el presidente estadounidense aseguró impondrá a los países que se opongan a una anexión de Groenlandia “apuntan abiertamente a debilitar y subordinar a Europa”.
De toda maneras, Macron aseguró que “no hay que dejarse impresionar” por la política coercitiva de Estados Unidos y recomendó “mantener la calma”. “Hay que estar calmados, hay que mantenernos en nuestros principios, no hay que bajar los ojos, no hay que ceder a la ley del más fuerte ni a una técnica de intimidación”, insistió a su salida del auditorio.
Desde que Trump lanzó su ofensiva, por ahora solo discursiva, para anexar Groenlandia a los Estados Unidos tanto Francia como el resto de la Unión Europea se mostraron decididos a defender a Dinamarca. “Con Groenlandia, no hemos amenazado a nadie, hemos apoyado a un aliado, Dinamarca”, ratificó Macron ante los más importantes referentes políticos y económicos presentes en Suiza.
En su discurso, recalcó que los aranceles con que Trump amenaza a los países que se oponen a su ambición de anexar esa isla son “inaceptables, sobre todo si se usan para sacar una ventaja territorial”.
Por este motivo, instó a sus socios de la UE a no dudar en aplicar el mecanismo “anticoerción”, que el bloque aplica en caso de guerra comercial y cuando “no somos respetados y no se respetan las reglas del juego”.
“No debemos tener dudas en usarlo”, dijo y reiteró que “Europa tiene herramientas muy poderosas y debemos utilizarlas cuando no se nos respeta”.
