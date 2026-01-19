La Cancillería argentina expresó su profundo pesar por el trágico choque de trenes en España

Pedro Sánchez decretó tres días de luto en España por el choque de trenes que en el que murieron 40 personas

El presidente de Gobierno de España, Pedro Sánchez, anunció este lunes que a partir de la medianoche comenzarán tres días de luto oficial en todo el país tras el trágico choque de trenes ocurrido en la provincia de Córdoba, en Andalucía.

En un mensaje ante medios locales el Presidente de España reiteró su apoyo a las víctimas que sobrevivieron al choque de trenes ocurrido el domingo pasado a la altura del Municipio de Adamuz, en el valle del río Guadalquivir.

"Lo que sí le puedo garantizar a las víctimas, a sus familiares, es que desde la Administración General del Estado y en coordinación con el resto de las instituciones vamos a estar protegiéndolas, asistiéndoles en todo lo que necesiten y durante todo el tiempo que sea necesario", expresó el mandatario.

"Como Presidente de Gobierno, en esta tarde, decretaremos tres días de luto oficial a partir de la medianoche de hoy, que durará hasta el jueves, también a medianoche", anunció.

El titular del Gobierno español reconoció la cooperación de la Junta de Andalucía y su diputación, además de la colaboración de la población que se acercó desde otras localidades de Andalucía para ayudar a los heridos y a los equipos de rescate.

Hasta la fecha se confirmó la muerte de 40 pasajeros en el choque de trenes. Una de las formaciones era operada por la compañía española Renfe y la otra, por la italiana Iryo, que había comenzado en 2022 su actividad en el país.

De acuerdo con información reproducida por el medio La Razón, de España, el choque de trenes se produjo cuando la formación Iryo 6189 Málaga - Puerta de Atocha descarriló en la entrada de Adamuz e invadió la vía del servicio operado por Renfe, Alvia.

Como resultado se constataron 40 muertes y alrededor de 152 heridos, de los cuales 41 están hospitalizados, 12 en estado crítico.

Todavía hay 43 personas que figuran como desaparecidas, por lo que el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, anticipó que la cifra de víctimas fatales podría subir conforme avancen las tareas de grupos de rescate.

Los Reyes de España adelantaron su regreso al país

La Familia Real española adelantó en las últimas horas su regreso desde Atenas, capital de Grecia, a donde habían viajado para el funeral de la princesa Irene de Grecia y Dinamarca, hermana menor de la reina emérita Sofía.

El rey Felipe VI y la reina Letizia, así como sus hijas, la princesa Leonor de Asturias y la infanta Sofía, anunciaron su regreso a España tras asistir al funeral de la familia real griega.

"La prioridad ahora es atender, es acompañar, es ayudar, es asistir a todas las personas que se han visto afectadas por este accidente", expresó el rey de España en declaraciones reproducidas por RTVE.

"Queríamos transmitir desde Atenas, que estamos atendiendo a un funeral familiar, nuestra consternación y preocupación por el terrible accidente que ocurrió ayer en Adamuz", expresó el monarca, que anticipó el viaje a Córdoba, a lo que la reina Letizia sumó que están "viendo a ver cómo se puede producir esa presencia".