Italia: descubrieron la mítica Basílica de Vitruvio en Fano

basilica de Vitruvio

"Un descubrimiento trascendental", añadió por su parte el presidente de la región de Las Marcas, Francesco Acquaroli, quien aseguró que "se hará todo lo necesario para recuperar y promover este hallazgo excepcional”.

La confirmación llega tres años después de que se hallaran restos de la basílica durante una serie de excavaciones en la Plaza Andrea Costa de Fano. En aquel entonces se había anunciado la posibilidad del descubrimiento.

Basílica de Vitruvio

Durante aquellas obras, se encontraron restos de un edificio de al menos cinco habitaciones de cuyos muros se conservan unos 2 metros de alto con 1,50 metros de espesor, mientras que el suelo estaba revestido de losas de mármol verde. Se encontraban en el centro histórico de Fano, que en la época del Imperio Romano se denominaba Fanum Fortunae. Más tarde, se encontraron las bases de dos columnas que fueron claves para la confirmación.

Basílica de Vitruvio

Paolo Clini, docente del Politécnico de Las Marcas y también miembro del Centro de Estudios Vitruvianos, explicó que, una vez reconstruido completamente su diámetro, la columna mediría exactamente 1,47 metros, el equivalente a cinco pies romanos, la medida indicada por Vitruvio para las columnas de su basílica.

"En este preciso momento, la historia se divide entre un antes y un después del descubrimiento de la Basílica de Vitruvio. Los libros de historia y los medios recogerán e historiarán este día y todo lo que, desde hoy hasta los próximos años, se encuentre y se escriba en torno a este excepcional descubrimiento", aseguró Giuli.