Italia: descubrieron la mítica Basílica de Vitruvio en Fano
Los restos fueron encontrados en la ciudad de Fano, Italia. El descubrimiento le puso fin a una leyenda popular.
Autoridades italianas confirmaron el hallazgo de la Basílica de Vitruvio, una mítica construcción realizada por el arquitecto romano Marco Vitruvio Polión hace dos mil años cuya existencia se había convertido en una leyenda para los arqueólogos.
Los restos de la Basílica de Vitruvio fueron encontrados en la ciudad de Fano, en la región de Las Marcas, Italia, y se trata del único edificio que el arquitecto romano se atribuyó a sí mismo.
La basílica tenía además una importante influencia en el arte del Renacimiento dado que Vitruvio Polión fue la figura que inspiró el célebre boceto “Hombre de Vitruvio” realizado por Leonardo da Vinci.
“Llevábamos más de dos mil años esperando este descubrimiento. Hemos encontrado la Basílica de Vitruvio”, confirmó el alcalde de Fano, Luca Serfilippi, en una conferencia de prensa junto al ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, quien aseguró: "En este preciso momento, la historia se divide en un antes y un después".
La construcción que inspiró las proporciones del famoso hombre vitruviano de Da Vinci era no solo una obsesión para los arqueólogos de todo el mundo, sino también una leyenda, por lo que muchos incluso llegaron a dudar si realmente había existido.
"Un descubrimiento trascendental", añadió por su parte el presidente de la región de Las Marcas, Francesco Acquaroli, quien aseguró que "se hará todo lo necesario para recuperar y promover este hallazgo excepcional”.
La confirmación llega tres años después de que se hallaran restos de la basílica durante una serie de excavaciones en la Plaza Andrea Costa de Fano. En aquel entonces se había anunciado la posibilidad del descubrimiento.
Durante aquellas obras, se encontraron restos de un edificio de al menos cinco habitaciones de cuyos muros se conservan unos 2 metros de alto con 1,50 metros de espesor, mientras que el suelo estaba revestido de losas de mármol verde. Se encontraban en el centro histórico de Fano, que en la época del Imperio Romano se denominaba Fanum Fortunae. Más tarde, se encontraron las bases de dos columnas que fueron claves para la confirmación.
Paolo Clini, docente del Politécnico de Las Marcas y también miembro del Centro de Estudios Vitruvianos, explicó que, una vez reconstruido completamente su diámetro, la columna mediría exactamente 1,47 metros, el equivalente a cinco pies romanos, la medida indicada por Vitruvio para las columnas de su basílica.
"En este preciso momento, la historia se divide entre un antes y un después del descubrimiento de la Basílica de Vitruvio. Los libros de historia y los medios recogerán e historiarán este día y todo lo que, desde hoy hasta los próximos años, se encuentre y se escriba en torno a este excepcional descubrimiento", aseguró Giuli.
