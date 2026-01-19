Vaticinan una crisis económica global ante la confirmación de vida extraterrestre
Exanalista del Banco de Inglaterra realizó un impactante estudio sobre consecuencias económicas a nivel mundial de la posible confirmación de vida extraterrestre.
Lo que hasta hace poco era terreno exclusivo de la ciencia ficción ha llegado a los despachos de la alta finanza británica, ya que Helen McCaw, exanalista senior del Banco de Inglaterra (BoE), ha encendido el debate tras advertir que la confirmación oficial de vida extraterrestre podría desencadenar un colapso económico global.
Según reveló The Times, McCaw instó al actual gobernador de la entidad, Andrew Bailey, a monitorear los Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI) y preparar protocolos de emergencia para evitar una catástrofe financiera.
La tesis de McCaw se basa en el concepto de "shock ontológico": un trastorno psicológico masivo que socavaría la confianza colectiva en la realidad y en las instituciones.
"Si se presenta evidencia irrefutable, en cuestión de horas tendremos una inestabilidad total", estimó la especialista. Según su análisis, el reconocimiento de una inteligencia superior a cualquier gobierno dejaría a los mercados sin parámetros para fijar el precio de los activos tradicionales, provocando una volatilidad extrema impulsada por el pánico o la euforia.
La experta sugiere que este escenario derivaría en disturbios sociales y una corrida bancaria "sin precedentes". En un mundo donde los participantes del mercado ya no confían en la legitimidad de los Estados nacionales frente a un poder superior, el sistema de pagos tradicional podría quedar paralizado, impidiendo transacciones básicas como la compra de alimentos o combustible.
Bitcoin como último recurso ante la existencia de extraterrestres
En medio de este caos sistémico, McCaw predice una "fiebre hacia las monedas digitales". El Bitcoin (BTC) surge en su análisis como un activo de última instancia: al no estar respaldado por ningún gobierno terrestre, su valor podría percibirse como más legítimo o resiliente ante la caída de las instituciones tradicionales.
"Es una locura no planificar en consecuencia, por muy poco probable que parezca", advirtió.
Para McCaw, el proceso de desclasificación que lleva adelante el gobierno de los Estados Unidos es una señal clara de que las entidades financieras deben dejar de ignorar esta variable.
La analista concluye que la simple posibilidad de una inteligencia no humana tecnológicamente avanzada es un riesgo sistémico que, de materializarse, reescribiría las reglas del capitalismo global en cuestión de segundos.
