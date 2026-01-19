Momias extraterrestres de Nazca Una de las momias halladas en Nazca

Bitcoin como último recurso ante la existencia de extraterrestres

En medio de este caos sistémico, McCaw predice una "fiebre hacia las monedas digitales". El Bitcoin (BTC) surge en su análisis como un activo de última instancia: al no estar respaldado por ningún gobierno terrestre, su valor podría percibirse como más legítimo o resiliente ante la caída de las instituciones tradicionales.

"Es una locura no planificar en consecuencia, por muy poco probable que parezca", advirtió.

Para McCaw, el proceso de desclasificación que lleva adelante el gobierno de los Estados Unidos es una señal clara de que las entidades financieras deben dejar de ignorar esta variable.

La analista concluye que la simple posibilidad de una inteligencia no humana tecnológicamente avanzada es un riesgo sistémico que, de materializarse, reescribiría las reglas del capitalismo global en cuestión de segundos.