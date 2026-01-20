Desafiante posteo de Donald Trump sobre Groenlandia: "Territorio de Estados Unidos"

trump groenlandia posteo

Ambas publicaciones se dan en la previa a una reunión que el republicano tiene prevista con líderes europeos en el marco del Foro de Davos. En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos informó que mantuvo una conversación telefónica con Rutte, secretario general de la OTAN, respecto a la situación de Groenlandia.

“Tuve una conversación telefónica muy interesante con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, sobre Groenlandia. Acordé una reunión de las distintas partes en Davos, Suiza”, expresó el mandatario.

Y reiteró su postura: “Como les expresé a todos con total claridad, Groenlandia es fundamental para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás. ¡En eso todos estamos de acuerdo! Estados Unidos es, con diferencia, el país más poderoso del mundo. Gran parte de esto se debe a la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas durante mi primer mandato, reconstrucción que continúa a un ritmo aún más acelerado. Somos la única potencia que puede garantizar la paz en todo el mundo, y se logra, sencillamente, ¡con fuerza!”.

trump reunion foro de davos