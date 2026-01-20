Desafiante posteo de Donald Trump sobre Groenlandia: "Territorio de Estados Unidos"
El presidente norteamericano apeló a la inteligencia artificial para simular la conquista del territorio danés. También hay imágenes sobre Canadá y Venezuela.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, causó revuelo en las últimas horas tras publicar dos fotos generadas con Inteligencia Artificial (IA) para simular su conquista de Groenlandia, Canadá y Venezuela. El hecho se produce en la antesala al Foro de Davos, donde planea reunirse con “las distintas partes” del conflicto.
Las publicaciones fueron hechas por Trump a través de su cuenta en la red social Truth Social y causaron revuelo luego de las amenazas de Estados Unidos respecto al control del territorio danés, al que ahora se le suma Canadá y Venezuela.
La primera imagen divulgada por el mandatario corresponde a un montaje hecho con IA a partir de una foto de una reunión real que mantuvo Trump en agosto con los principales líderes europeos. En la imagen, tomada en el Despacho Oval de la Casa Blanca, figuran también la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen; el primer ministro británico, Keir Starmer; el presidente francés, Emmanuel Macron; el canciller alemán, Friedrich Merz; la primera ministra italiana, Giorgia Meloni; el presidente ucranio, Volodímir Zelenski, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte.
De fondo, aparece un mapa de América donde se ve la bandera estadounidense no solo en el mismo territorio del país sino también en Canadá y Venezuela.
Apenas unos segundos después, Trump publicó una segunda foto - también hecha con IA - donde se lo ve plantando la bandera de su país al lado de un cartel que reza: “Groenlandia, territorio de Estados Unidos. EST 2026”. De fondo, montañas y nieve que simulan el paisaje característico de la isla.
Ambas publicaciones se dan en la previa a una reunión que el republicano tiene prevista con líderes europeos en el marco del Foro de Davos. En las últimas horas, el presidente de Estados Unidos informó que mantuvo una conversación telefónica con Rutte, secretario general de la OTAN, respecto a la situación de Groenlandia.
“Tuve una conversación telefónica muy interesante con Mark Rutte, secretario general de la OTAN, sobre Groenlandia. Acordé una reunión de las distintas partes en Davos, Suiza”, expresó el mandatario.
Y reiteró su postura: “Como les expresé a todos con total claridad, Groenlandia es fundamental para la seguridad nacional y mundial. No hay vuelta atrás. ¡En eso todos estamos de acuerdo! Estados Unidos es, con diferencia, el país más poderoso del mundo. Gran parte de esto se debe a la reconstrucción de nuestras Fuerzas Armadas durante mi primer mandato, reconstrucción que continúa a un ritmo aún más acelerado. Somos la única potencia que puede garantizar la paz en todo el mundo, y se logra, sencillamente, ¡con fuerza!”.
