Violencia en México: qué pasa en Cancún y Playa del Carmen, dos destinos elegidos por argentinos
Tras la ofensiva narco que lanzó el Cártel Jalisco Nueva Generación en respuesta a la muerte de su líder, suspendieron las clases y dispusieron un gigantesco operativo militar.
En medio de la ola violencia narco que se desató luego de que las autoridades de México abatieran en un operativo militar al líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) Nemesio Oseguera Cervantes, más conocido como "El Mencho", el estado de Quintana Roo, donde se encuentran algunos de los destinos turísticos más frecuentados por los argentinos amaneció con un fuerte operativo de seguridad.
La gobernadora Mara Lezama informó a través de sus redes sociales que ayer mismo, tras conocerse la muerte de "El Mencho" encabezó la reunión de trabajo con autoridades de los tres órdenes de gobierno para supervisar las acciones y operativos implementados con el fin de garantizar la paz y la tranquilidad en la entidad.
“Nos encontramos este domingo en la Mesa de Seguridad, en sesión permanente, dando seguimiento a las acciones y operativos implementados el día de hoy para garantizar que la paz y la tranquilidad continúen en nuestro estado”, publicó la mandataria estadual.
Lezama subrayó además que la coordinación con instancias federales como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, la Guardia Nacional y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana se mantiene estrecha, con presencia institucional y trabajo operativo en territorio.
Tras la muerte de "El Mencho", en Quintana Roo se reportaron incendios de vehículos en la ruta que conecta Cancún con Leona Vicario; sin embargo, hasta el momento no se confirmó oficialmente que estos ataques estén relacionados con los narcobloqueos y actos violentos registrados en Jalisco y otros estados mexicanos. rrespondientes.
En tanto el aeropuerto internacional de Cancún, uno de los más importantes en América latina por el número de operaciones diarias que programa, vivió el domingo una jornada atípica por la situación de violencia en el estado de Jalisco.
La empresa concesionaria de la terminal aérea en Cancún informó que la Guardia Nacional reforzó la seguridad en el edificio al tiempo que se instaló una patrulla varios efectivos en el camino de acceso del aeropuerto.
Alerta en México
Tras la muerte del líder narco, el gobierno de Claudia Sheinbaum decretó el alerta en gran parte del país, dispuso nuevos operativos militares y se suspendieron las clases en varias regiones para preservar la seguridad de los chicos.
El operativo que terminó con la vida de "El Mencho", considerado uno de los narcotraficantes más poderosos y buscados de Occidente, desató una ola de violencia como no se veía en México desde hacía ya varios años. El CJNG respondió con bloqueos coordinados, incendios de vehículos, saqueos masivos y enfrentamientos armados en al menos 20 estados del país.
En las primeras horas tras conocerse la muerte de "El Mencho" las bandas narco que le respondían bloquearon más de 250 rutas y avenidas clave; incendiaron centenares de vehículos; saquearon al menos 69 negocios, principalmente en Jalisco; atacaron 18 sucursales del Banco del Bienestar dañadas. Estas violentas escenas se repitieron en distintos puntos del país.
Asimismo las autoridades mexicanas reportaron al menos una docena de muertos, varias decenas de heridos entre civiles y efectivos de las fuerzas de seguridad y 25 personas detenidas.
Frente a la escalada de violencia, el Gobierno de Sheinbaum activó un operativo de contención con participación del Ejército y de la Guardia Nacional. Se instalaron mesas de seguridad permanentes, se reforzó la vigilancia en aeropuertos y rutas estratégicas y se pidió a la población evitar desplazamientos innecesarios.
Además, autoridades estatales coordinaron acciones con fuerzas federales para recuperar el control en zonas donde se registraron los hechos más graves. El objetivo oficial es evitar que la estructura del CJNG reaccione con nuevas demostraciones de fuerza o disputas internas por la sucesión del mando.
En tanto Sheinbaum difundió este lunes un comunicado a través de sus redes sociales. "La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma", escribió la mandataria en su cuenta oficial de X.
"Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad", agregó.
Por otro lado, destacó a los elementos de Seguridad de México que actuaron este domingo: "Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México".
Temas
Te puede interesar
Dejá tu comentario