Estados Unidos aseguró que brindó apoyo de inteligencia para el asesinato de "El Mencho"

De acuerdo con la Secretaría de la Defensa Nacional, la misión no solo se sustentó en tareas de inteligencia propias, sino también en un esquema de colaboración bilateral. “Para la ejecución de esta operación, además de los trabajos de inteligencia militar central, dentro del marco de coordinación y cooperación bilateral con los Estados Unidos, se contó con información complementaria por parte de autoridades de ese país”, señala el comunicado difundido por la Secretaría. Esa asistencia fue clave para ubicar y neutralizar a uno de los criminales más buscados a nivel internacional.