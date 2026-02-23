River, en alerta: los nombres que suenan si Marcelo Gallardo decide dar un paso al costado

sampaoli

Los entrenadores que por presente tienen menos chances

La lista incluye además a Matías Almeyda, hoy en el Sevilla, con quien logró el ascenso en 2012 en uno de los momentos más críticos del club; a Pablo Aimar, actual ayudante de Lionel Scaloni en la Selección Argentina y con el Mundial por delante; a Santiago Solari, hoy directivo en el Real Madrid; y a Jorge Sampaoli, sin trabajo tras su paso por Atlético Mineiro. Incluso se menciona a Ariel Holan, quien integró el cuerpo técnico de Almeyda en la etapa del ascenso y luego construyó su propia carrera.

Por ahora, Gallardo medita en silencio. Pero el mapa de posibles sucesores ya está sobre la mesa en un River que necesita respuestas urgentes.