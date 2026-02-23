River, en alerta: los nombres que suenan si Marcelo Gallardo decide dar un paso al costado
Tras la tercera derrota consecutiva y en medio de un clima tenso, la dirigencia del Millonario empieza a analizar posibles reemplazantes ante una eventual salida del Muñeco.
El presente futbolístico de River encendió todas las alarmas. La caída frente a Vélez en Liniers significó la tercera derrota consecutiva en el Torneo Apertura 2026 y dejó al equipo sumido en un escenario impensado meses atrás. En ese contexto, Marcelo Gallardo optó por no brindar conferencia de prensa y comenzó a evaluar su continuidad, apenas un año y medio después de haber regresado al club a mediados de 2024.
Aunque en Núñez nadie quiere imaginar el final del ciclo más exitoso de la historia moderna de la institución, la dirigencia ya perfila alternativas. Si el Muñeco resolviera alejarse en el corto plazo, Marcelo Escudero asumiría de manera interina para el compromiso ante Banfield, pero la intención sería contratar a un entrenador con peso propio.
Los nombres que suenan para reemplazar a Marcelo Gallardo en River
Entre los apellidos que emergen aparece el de Ramón Díaz, símbolo eterno del club. El Pelado, campeón de la Copa Libertadores 1996 y protagonista de múltiples conquistas locales en sus tres ciclos, se encuentra sin equipo tras su salida del Inter de Porto Alegre en noviembre de 2025. Su identificación con River lo posiciona como una alternativa natural.
Otro nombre con recorrido es el de Eduardo Coudet. El Chacho, con pasado como jugador millonario, dirige actualmente al Deportivo Alavés en España, aunque su presente en LaLiga es irregular. Con contrato vigente hasta 2026, su posible desvinculación no sería descabellada si surgiera la chance de regresar a la Argentina.
También aparece en el radar Hernán Crespo. Identificado con la institución desde su etapa como goleador en los años 90, el ex delantero trabaja en el Sao Paulo, donde inició de buena forma el Brasileirao. Sin embargo, su deseo declarado de dirigir algún día a River lo mantiene como un candidato firme.
Los entrenadores que por presente tienen menos chances
La lista incluye además a Matías Almeyda, hoy en el Sevilla, con quien logró el ascenso en 2012 en uno de los momentos más críticos del club; a Pablo Aimar, actual ayudante de Lionel Scaloni en la Selección Argentina y con el Mundial por delante; a Santiago Solari, hoy directivo en el Real Madrid; y a Jorge Sampaoli, sin trabajo tras su paso por Atlético Mineiro. Incluso se menciona a Ariel Holan, quien integró el cuerpo técnico de Almeyda en la etapa del ascenso y luego construyó su propia carrera.
Por ahora, Gallardo medita en silencio. Pero el mapa de posibles sucesores ya está sobre la mesa en un River que necesita respuestas urgentes.
