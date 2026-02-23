Preocupación total: México suspendió las clases y se encuentra en estado de alerta máxima

Frente a la escalada de violencia, el Gobierno de Sheinbaum activó un operativo de contención con participación del Ejército y de la Guardia Nacional. Se instalaron mesas de seguridad permanentes, se reforzó la vigilancia en aeropuertos y rutas estratégicas y se pidió a la población evitar desplazamientos innecesarios.

Además, autoridades estatales coordinaron acciones con fuerzas federales para recuperar el control en zonas donde se registraron los hechos más graves. El objetivo oficial es evitar que la estructura del CJNG reaccione con nuevas demostraciones de fuerza o disputas internas por la sucesión del mando.

En tanto Sheinbaum difundió este lunes un comunicado a través de sus redes sociales. "La Secretaría de la Defensa Nacional reportó el operativo llevado a cabo esta mañana por fuerzas federales, que derivó en diversos bloqueos y otras reacciones. Existe absoluta coordinación con gobiernos de todos los estados; debemos mantenernos informados y en calma", escribió la mandataria en su cuenta oficial de X.

"Las redes sociales del Gabinete de Seguridad informan de manera permanente. En la mayor parte del territorio nacional se desarrollan actividades con plena normalidad", agregó.

Por otro lado, destacó a los elementos de Seguridad de México que actuaron este domingo: "Mi reconocimiento al Ejército Mexicano, Guardia Nacional, Fuerzas Armadas y Gabinete de Seguridad. Trabajamos todos los días por la paz, la seguridad, la justicia y el bienestar de México".

