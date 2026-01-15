Mientras trabaja codo a codo con Delcy Rodríguez, Donald Trump recibe a Corina Machado
El republicano halló en toda la cúpula del chavismo a los socios que le garantizan cumplir su principal objetivo: echar mano a la mayor reserva de petróleo.
Ya sin Nicolás Maduro en el tablero, el presidente de los Estados Unidos Donald Trump encontró en Delcy Rodríguez y toda la cúpula del poder chavista a los socios ideales para los intereses de cada uno. El mandatario estadounidense está echando sin rodeos manos sobre la mayor reserva petrolera del mundo y los jerarcas del régimen en Venezuela siguen ostentando el control total de la sociedad.
En ese marco Trump recibirá este jueves por la tarde en la Casa Blanca a la principal dirigente de la oposición venezolana, María Corina Machado, a quien tras el secuestro de Maduro no dudó en ningunear mientras elogió el buen diálogo con mantenía con Rodríguez.
La relación entre el jefe de la Casa Blanca y la líder de la oposición venezolana está cubierta de una relativa tensión por el enojo de Trump con Machado por haber aceptado el Nobel de la Paz, una distinción que, considera, le correspondía a él "por haber detenido ocho guerras" durante su segundo mandato.
Es en este contexto que Trump dejó fuera del proceso de transición que se abrió en Venezuela tras la salida de Maduro a Machado y a Edmundo González Urrutira, líderes del principal espacio opositor al oficialismo venezolano y reconocido por gran parte de la comunidad internacional como ganador de las últimas elecciones presidenciales de mediados de 2024 que proclamaron a Maduro como presidente reelecto.
En declaraciones públicas, Trump dijo que no cree que Machado sea la persona indicada para encarar esta etapa. En cambio, el líder republicano mantiene cada vez más estrechos vínculos con Rodríguez.
"Esta mañana tuve una excelente conversación telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos logrando avances extraordinarios mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse. Se abordaron muchos temas, como el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional. Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!", comunicó el mandatario norteamericano a través de su red social Truth.
Pese a todo esto, Machado agradeció la intervención de Donald Trump y hasta planteó la posibilidad de compartir con el Nobel con él, algo que la Academia noruega aclaró que no es posible.
