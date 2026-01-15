Mientras trabaja codo a codo con Delcy Rodríguez, Donald Trump recibe a Corina Machado

"Esta mañana tuve una excelente conversación telefónica con la presidenta interina de Venezuela, Delcy Rodríguez. Estamos logrando avances extraordinarios mientras ayudamos a Venezuela a estabilizarse y recuperarse. Se abordaron muchos temas, como el petróleo, los minerales, el comercio y, por supuesto, la seguridad nacional. Esta alianza entre Estados Unidos y Venezuela será espectacular para todos. Venezuela pronto volverá a ser grande y próspera, ¡quizás más que nunca!", comunicó el mandatario norteamericano a través de su red social Truth.

corina machado oslo

Pese a todo esto, Machado agradeció la intervención de Donald Trump y hasta planteó la posibilidad de compartir con el Nobel con él, algo que la Academia noruega aclaró que no es posible.