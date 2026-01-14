Quién es Roberto Baldo, el cuarto argentino que permanece detenido en Venezuela

El Informe Especial sobre Presos Políticos con Nacionalidad Extranjera del Foro Penal asegura que el 2 de diciembre de 2024 ambos tuvieron, de manera extraoficial, una audiencia de presentación. Se los imputó por la presunta “comisión del delito de terrorismo”, una acusación habitual del régimen chavista contra presos políticos.

En el mismo sentido, el gendarme argentino Nahuel Gallo fue acusado públicamente por Diosdado Cabello de espionaje, terrorismo y de un supuesto intento de asesinato contra Delcy Rodríguez, hoy a cargo del Ejecutivo venezolano bajo la tutela del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.

“El caso estaría vinculado a la entrega de un sobre de correspondencia que presuntamente fue dejado en la pizzería que ambos regentan y debía ser entregado en la embajada argentina”, señaló el Foro Penal. En ese momento, la sede diplomática ya estaba sin personal.

Según el Foro Penal, Espinosa Irbern fue recluida en una sede de la Policía Nacional Bolivariana en El Valle, Caracas, mientras que Baldo permanece en el Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda.

El organismo señaló que la detención de ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad se intensificó durante el proceso electoral del 28 de julio de 2024. Antes de esos comicios se contabilizaban 17 venezolanos con doble nacionalidad presos por motivos políticos; luego, la cifra ascendió a 36 al 28 de febrero de 2025.