Quién es Roberto Baldo, el cuarto argentino que permanece detenido en Venezuela
Además de Nahuel Gallo y Germán Giuliani que permanecen detenido y de Yacoov Harari que ya fue liberado, Baldo y su esposa española fueron secuestrados en noviembre de 2024.
Mientras crece la expectativa ante la posibilidad de una inminente liberación de los argentinos Nahuel Gallo y Germán Giuliani, detenidos irregularmente hace más de un año por el régimen de Venezuela y luego de que el ciudadano argentino-israelí Yacoov Harari recuperara su libertad, en las últimas horas se supo que hay otro argentino preso en las cárceles venezolanas.
Se trata de Roberto Baldo, un ciudadano con doble nacionalidad argentina-venezolana que fue detenido junto a su esposa Montserrat Espinosa Irbern que es española-venezolana, en noviembre de 2024.
La pareja tiene dos hijas jóvenes y son dueños de una pizzería en la urbanización Los Palos Grandes, en la ciudad de Caracas.
Según informó el Foro Penal venezolano que monitorea la situación de los presos políticos en el país caribeño, Baldo nació en la Argentina y vive en Venezuela desde hace décadas, donde obtuvo la ciudadanía, al igual que su esposa.
La pareja fue detenida el 29 de noviembre de 2024 por efectivos que se identificaron como miembros de la Dirección General de Contrainteligencia Militar y durante varios días permanecieron con paradero desconocido para sus familias.
El Informe Especial sobre Presos Políticos con Nacionalidad Extranjera del Foro Penal asegura que el 2 de diciembre de 2024 ambos tuvieron, de manera extraoficial, una audiencia de presentación. Se los imputó por la presunta “comisión del delito de terrorismo”, una acusación habitual del régimen chavista contra presos políticos.
En el mismo sentido, el gendarme argentino Nahuel Gallo fue acusado públicamente por Diosdado Cabello de espionaje, terrorismo y de un supuesto intento de asesinato contra Delcy Rodríguez, hoy a cargo del Ejecutivo venezolano bajo la tutela del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump.
“El caso estaría vinculado a la entrega de un sobre de correspondencia que presuntamente fue dejado en la pizzería que ambos regentan y debía ser entregado en la embajada argentina”, señaló el Foro Penal. En ese momento, la sede diplomática ya estaba sin personal.
Según el Foro Penal, Espinosa Irbern fue recluida en una sede de la Policía Nacional Bolivariana en El Valle, Caracas, mientras que Baldo permanece en el Centro Penitenciario Yare III, en el estado Miranda.
El organismo señaló que la detención de ciudadanos extranjeros o con doble nacionalidad se intensificó durante el proceso electoral del 28 de julio de 2024. Antes de esos comicios se contabilizaban 17 venezolanos con doble nacionalidad presos por motivos políticos; luego, la cifra ascendió a 36 al 28 de febrero de 2025.
