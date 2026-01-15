Estados Unidos secuestró otro buque petrolero en el Caribe vinculado a Venezuela
Donald Trump sigue adelante con su plan para hacerse con el petróleo venezolano y advirtió que secuestrara todo buque que no cuente con el permiso de Washington.
El Comando Sur de las Fuerzas Armadas de Estados Unidos informó que en la madrugada de este jueves secuestró y tomó control del petrolero Verónica, vinculado al régimen de Venezuela, que "operaba en abierto desafío a la cuarentena establecida por el presidente (Donald) Trump para los buques sancionados en el Caribe".
"El único petróleo que saldrá de Venezuela será el que se coordine de forma adecuada y legal", amenazó el Comando Sur en su comunicado.
Las incautaciones comenzaron en el marco de la avanzada del gobierno de Trump contra el régimen que encabezaba Nicolás Maduro. Ya sin Maduro en el escenario, secuestrado en un operativo comando y llevado por la fuerza a los Estados Unidos, ahora Trump controla el gobierno de Delcy Rodríguez y avanza en la toma de control de las ingentes reservas de petróleo de Venezuela, las más grandes del mundo.
Desde la invasión relámpago Trump no oculta que Estados Unidos controlará los recursos petroleros de Venezuela indefinidamente mientras busca reconstruir la deteriorada industria petrolera del país. Para ello negocia con los mismos jerarcas del régimen que hasta pocos días antes trataba de tiranía.
Los buques interceptados hasta el momento se encontraban bajo sanciones estadounidenses o formaban parte de una "flota fantasma" de barcos no regulados que ocultan su origen para transportar petróleo de los principales productores sancionados: Irán, Rusia o Venezuela.
La semana pasada, Estados Unidos incautó un petrolero con bandera rusa que estaba siendo seguido por un submarino ruso tras más de dos semanas a través del Atlántico. La medida fue condenada por Moscú.
Esta última incautación se produjo poco antes de la reunión prevista para este jueves entre Trump y la líder opositora venezolana María Corina Machado, en su primer encuentro cara a cara desde que Estados Unidos derrocó a Maduro.
Trump la calificó de "luchadora por la libertad", pero descartó la idea de designarla para dirigir Venezuela tras el derrocamiento de Maduro, alegando que no contaba con suficiente apoyo interno. Lejos de ello, controla por completo el gobierno encabezado por la cúpula de Maduro.
