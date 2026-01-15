Estados Unidos secuestró otro buque petrolero en el Caribe vinculado a Venezuela

maduro

La semana pasada, Estados Unidos incautó un petrolero con bandera rusa que estaba siendo seguido por un submarino ruso tras más de dos semanas a través del Atlántico. La medida fue condenada por Moscú.

Esta última incautación se produjo poco antes de la reunión prevista para este jueves entre Trump y la líder opositora venezolana María Corina Machado, en su primer encuentro cara a cara desde que Estados Unidos derrocó a Maduro.

trump Foto: Reuters

Trump la calificó de "luchadora por la libertad", pero descartó la idea de designarla para dirigir Venezuela tras el derrocamiento de Maduro, alegando que no contaba con suficiente apoyo interno. Lejos de ello, controla por completo el gobierno encabezado por la cúpula de Maduro.