Donald Trump instó a los iraníes a mantener las protestas: "La ayuda va en camino"

irán

El senador Lindsey Graham, quien suele actuar como portavoz informal de la política exterior de Trump, reforzó el mensaje el fin de semana publicando en X: "PARA EL PUEBLO IRANÍ: su larga pesadilla pronto llegará a su fin. La ayuda está en camino".

Se espera que el equipo de seguridad nacional de Trump se reúna más tarde este martes para discutir las opciones de intervención. El presidente estadounidense ya informó sobre una serie de herramientas militares y encubiertas que su país podría utilizar, según informaron funcionarios a la cadena estadounidense CBS.

ali jamanei irán.jpg Ayatolá Alí Jamenei.

En tanto grupos de derechos humanos informaron que cientos de personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad iraníes en protestas antigubernamentales en las últimas semanas. "Dispararon directamente contra las filas de manifestantes y la gente cayó al suelo", contóun testigo citado por la cadena británica BBC.

Inicialmente las protestas iban dirigidas contra el aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se convirtieron en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna Irán desde la revolución de 1979 que derrocó la sangrienta dictadura del sha Mohamed Reza Palevi.