Donald Trump instó a los iraníes a mantener las protestas: "La ayuda va en camino"
El régimen de Irán ya asesinó a más de 2 mil opositores que se manifiestan desde hace semanas en las calles contra el ayatollah Alí Jamenei.
La brutal represión desatada por el régimen de Irán contra las multitudinarias marchas opositoras ya se cobró la vida de al menos 2 mil personas. En ese contexto el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, amenazó nuevamente al poder en Teherán y llamó a los manifestantes a mantenerse en las calles a pesar de la feroz represión.
A través de su cuenta en Truth Social, Trump aseguró además que "la ayuda va en camino". "Patriotas iraníes, sigan protestando: ¡tomen sus instituciones! Guarden los nombres de los asesinos y abusadores. Pagarán un alto precio (...) la ayuda está en camino", escribió.
Trump, quien por estas horas analiza opciones para intervenir en Irán sin cerrar la puerta al diálogo según había dicho, advirtió que suspendió todo encuentro con autoridades iraníes "hasta que esas muertes sin sentido continúen".
Este mismo martes, antes de su mensaje en Truth Social, Trump había anunciado 25% por de aranceles a los socios comerciales de Irán. China, casualmente, es el principal socio comercial de Irán.
El viernes pasado, durante una reunión con directivos petroleros, Trump amenazó: "Les digo a los líderes iraníes: más vale que no empiecen a disparar, porque nosotros también empezaremos a disparar".
El senador Lindsey Graham, quien suele actuar como portavoz informal de la política exterior de Trump, reforzó el mensaje el fin de semana publicando en X: "PARA EL PUEBLO IRANÍ: su larga pesadilla pronto llegará a su fin. La ayuda está en camino".
Se espera que el equipo de seguridad nacional de Trump se reúna más tarde este martes para discutir las opciones de intervención. El presidente estadounidense ya informó sobre una serie de herramientas militares y encubiertas que su país podría utilizar, según informaron funcionarios a la cadena estadounidense CBS.
En tanto grupos de derechos humanos informaron que cientos de personas murieron a manos de las fuerzas de seguridad iraníes en protestas antigubernamentales en las últimas semanas. "Dispararon directamente contra las filas de manifestantes y la gente cayó al suelo", contóun testigo citado por la cadena británica BBC.
Inicialmente las protestas iban dirigidas contra el aumento del costo de vida, pero con el paso de los días se convirtieron en un movimiento contra el régimen teocrático que gobierna Irán desde la revolución de 1979 que derrocó la sangrienta dictadura del sha Mohamed Reza Palevi.
