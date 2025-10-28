Misterio y desconcierto: hallaron perros con pelaje azul en la zona de exclusión de Chernobyl
La organización Dogs of Chernobyl advirtió que “no tenían ese color semanas atrás” y busca determinar qué provocó el inusual cambio en los animales.
Una inesperada escena en uno de los lugares más vigilados del planeta volvió a encender las alarmas. Voluntarios que trabajan en la zona de exclusión de Chernobyl registraron la aparición de varios perros con el pelaje completamente azul, un hecho que desconcertó tanto a los cuidadores como a los científicos que siguen de cerca la vida silvestre en el área afectada por la tragedia nuclear de 1986.
Las imágenes, difundidas por la organización Dogs of Chernobyl, muestran a los animales con un tono azulado en el lomo y las patas, algo nunca antes observado desde que comenzaron las tareas de monitoreo. El hallazgo se conoció el lunes 13 de octubre, cuando un grupo de voluntarios detectó a los perros cerca de la vieja planta nuclear y en las inmediaciones de la ciudad fantasma de Chernobyl.
“No eran azules la semana pasada. No sabemos la razón y estamos intentando capturarlos para averiguar qué está ocurriendo”, informaron los rescatistas en un video compartido en sus redes sociales. La noticia generó sorpresa y preocupación entre quienes trabajan en la zona, ya que jamás se había documentado un fenómeno similar.
Hasta el momento, no existe una explicación concreta. Sin embargo, desde la misma organización deslizaron una hipótesis inicial: “Lo más probable es que hayan estado en contacto con algún químico”, señalaron al ser consultados. Aun así, aclararon que los animales se muestran activos, alimentándose con normalidad y sin síntomas visibles de enfermedad o debilidad.
Desde 2017, Dogs of Chernobyl, vinculada al Clean Futures Fund, se dedica a cuidar y alimentar a unos 700 perros que sobreviven dentro del perímetro de exclusión, un área que abarca unos 47 kilómetros cuadrados donde la radiación continúa superando en hasta seis veces los niveles permitidos para el trabajo humano. A lo largo de los años, los voluntarios han detectado distintas mutaciones y alteraciones, pero nunca algo tan visible como el cambio de color del pelaje.
Los animales que hoy habitan esa zona son los descendientes de las mascotas que los habitantes de Chernobyl y Prípiat se vieron obligados a abandonar tras la evacuación masiva del 26 de abril de 1986, cuando explotó el reactor número 4 de la planta nuclear. A casi cuatro décadas del desastre, la región sigue siendo un territorio vedado para las personas, pero paradójicamente se transformó en refugio para decenas de especies que lograron adaptarse a un entorno marcado por la radiación y la ausencia humana.
El reciente hallazgo de los perros azules suma un nuevo capítulo al misterio de Chernobyl y a la compleja relación entre la naturaleza y las consecuencias de la catástrofe que cambió la historia.
Temas
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario