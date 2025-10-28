Misterio y desconcierto: hallaron perros con pelaje azul en la zona de exclusión de Chernobyl

Los animales que hoy habitan esa zona son los descendientes de las mascotas que los habitantes de Chernobyl y Prípiat se vieron obligados a abandonar tras la evacuación masiva del 26 de abril de 1986, cuando explotó el reactor número 4 de la planta nuclear. A casi cuatro décadas del desastre, la región sigue siendo un territorio vedado para las personas, pero paradójicamente se transformó en refugio para decenas de especies que lograron adaptarse a un entorno marcado por la radiación y la ausencia humana.

El reciente hallazgo de los perros azules suma un nuevo capítulo al misterio de Chernobyl y a la compleja relación entre la naturaleza y las consecuencias de la catástrofe que cambió la historia.

perro azul

perro azul