El huracán Melissa alcanzó la categoría 5 y podría causar una catástrofe en Jamaica

El fenómeno ya dejó cuatro personas muertas durante su paso, tres en Haití y una en la República Dominicana, donde además un adolescente de 13 años permanece desaparecido.

Se pronostica que luego de azotar a Jamaica, el huracán se desplace por el sureste de Cuba el martes por la noche y a través del sureste de Bahamas el miércoles.

huracan Melissa

Desde el NHC estiman que es probable que se produzcan algunas fluctuaciones en su intensidad antes de que toque tierra, pero advierten que incluso a Cuba llegará como un huracán mayor extremadamente potente y mantendrá su fuerza al atravesar el sureste de Bahamas.