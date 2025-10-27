El huracán Melissa alcanzó la categoría 5 y podría causar una catástrofe en Jamaica
El país insular se prepara para un impacto directo con inundaciones severas y vientos de casi 270 km/h.
El huracán Melissa alcanzó la categoría 5 y se dirige hacia Jamaica, donde se esperan vientos catastróficos y potencialmente mortales, e inundaciones y marejadas ciclónicas esta noche y la madrugada del martes. Especialistas instaron a la población a que busquen refugio de inmediato. El fenómeno ya causó al menos cuatro muertes en Haití y República Dominicana.
Melissa se fortaleció este lunes durante su lenta trayectoria en el mar Caribe, con vientos de casi 270 km/h. Según el pronóstico, se espera que el núcleo del huracán se desplace sobre Jamaica entre esta noche y la madrugada del martes.
El Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos (NHC, por sus siglas en inglés) informó que se esperan vientos catastróficos, inundaciones y marejada ciclónica en el país insular, por lo que instaron a los habitantes a buscar un refugio y protegerse.
“Inundaciones repentinas catastróficas que amenazan la vida y numerosos deslizamientos de tierra son probables desde hoy y hasta el martes. Vientos catastróficos en la pared del ojo tienen el potencial de causar falla estructural total especialmente en áreas de elevación más alta. Esto resultará en daños infraestructurales extensos, cortes de energía y de comunicación, y comunidades aisladas. Se esperan marejada ciclónica y olas dañinas a lo largo de la costa sur”, advirtieron desde el NHC.
“Este potencial extremo de lluvias, debido al movimiento lento, va a crear un evento catastrófico aquí en Jamaica”, indicó Jamie Rhome, subdirector del NHC, en una sesión informativa transmitida por internet y advertió: “Usted debe quedarse donde esté y prepararse para soportar esto durante varios días. Las condiciones se deteriorarán muy, muy rápidamente en las próximas horas. No salga después del atardecer.”
El fenómeno ya dejó cuatro personas muertas durante su paso, tres en Haití y una en la República Dominicana, donde además un adolescente de 13 años permanece desaparecido.
Se pronostica que luego de azotar a Jamaica, el huracán se desplace por el sureste de Cuba el martes por la noche y a través del sureste de Bahamas el miércoles.
Desde el NHC estiman que es probable que se produzcan algunas fluctuaciones en su intensidad antes de que toque tierra, pero advierten que incluso a Cuba llegará como un huracán mayor extremadamente potente y mantendrá su fuerza al atravesar el sureste de Bahamas.
