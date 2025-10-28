Un avión registró el interior del ojo del huracán Melissa que acecha a Jamaica: "Efecto estadio"
El huracán Melissa continúa ganando fuerza en el Caribe y ya ha sido clasificado como una tormenta de categoría 5.
Una tripulación del 53rd Weather Reconnaissance Squadron de la United States Air Force (USAF), conocida como “Cazadores de Huracanes”, ingresó este domingo al ojo del huracán Melissa para recopilar datos meteorológicos críticos.
Las imágenes captadas por la tripulación muestran el interior del poderoso sistema, incluyendo vistas de la pared del ojo del huracán, mientras los especialistas recopilaban información crítica para el Centro Nacional de Huracanes (NHC, por sus siglas en inglés).
La misión de reconocimiento se realizó mientras Melissa, descrita como “catastrófico” por el NHC, amenaza a Jamaica con daños sin precedentes.Se espera que la tormenta golpee la isla caribeña tarde el lunes o temprano el martes antes de desplazarse sobre el este de Cuba y las Bahamas.
Desde el interior del avión, los tripulantes registraron los muros de nubes del ojo del huracán curvándose en espiral alrededor de un centro de calma. El avión entró en el ojo desde el sureste justo después del amanecer, atravesando densas nubes grises con una tenue luz detrás, según informó NDTV.
El operativo se realizó mientras Melissa mantenía la categoría 5, con vientos sostenidos de hasta 280 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).
El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, ordenó evacuaciones para el sur de la isla, incluyendo Port Royal, aunque algunos residentes se han resistido debido a preocupaciones sobre saqueos.
“No hay infraestructura en la región que pueda soportar una categoría cinco”, afirmó Holness, mientras la isla se prepara para impactos devastadores.
Los datos recopilados por los Cazadores de Huracanes durante sus vuelos a través de Melissa son fundamentales para que el Centro Nacional de Huracanes pueda emitir pronósticos precisos sobre la intensidad, trayectoria y momento del impacto de la tormenta. Esta información permite a las autoridades locales tomar decisiones críticas sobre evacuaciones y preparativos de emergencia.
El Escuadrón 53 de Reconocimiento Meteorológico, con base en la Base de la Reserva de la Fuerza Aérea Keesler en Mississippi, es la única unidad del Departamento de Defensa que realiza misiones de reconocimiento meteorológico de rutina. Sus tripulaciones vuelan directamente hacia los huracanes, recopilando mediciones en tiempo real de la presión atmosférica, temperatura, humedad y velocidad del viento.
El huracán Melissa ya dejó siete víctimas fatales en el Caribe- tres en Haití, tres en República Dominicana y una en Jamaica, según datos oficiales. Las autoridades advirtieron que el impacto podría ser “devastador” y provocar daños estructurales totales en áreas expuestas.
