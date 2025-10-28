Un avión registró el interior del ojo del huracán Melissa que acecha a Jamaica: "Efecto estadio"

Desde el interior del avión, los tripulantes registraron los muros de nubes del ojo del huracán curvándose en espiral alrededor de un centro de calma. El avión entró en el ojo desde el sureste justo después del amanecer, atravesando densas nubes grises con una tenue luz detrás, según informó NDTV.

El operativo se realizó mientras Melissa mantenía la categoría 5, con vientos sostenidos de hasta 280 km/h, según el Centro Nacional de Huracanes (NHC).

El primer ministro de Jamaica, Andrew Holness, ordenó evacuaciones para el sur de la isla, incluyendo Port Royal, aunque algunos residentes se han resistido debido a preocupaciones sobre saqueos.

“No hay infraestructura en la región que pueda soportar una categoría cinco”, afirmó Holness, mientras la isla se prepara para impactos devastadores.

Los datos recopilados por los Cazadores de Huracanes durante sus vuelos a través de Melissa son fundamentales para que el Centro Nacional de Huracanes pueda emitir pronósticos precisos sobre la intensidad, trayectoria y momento del impacto de la tormenta. Esta información permite a las autoridades locales tomar decisiones críticas sobre evacuaciones y preparativos de emergencia.

El Escuadrón 53 de Reconocimiento Meteorológico, con base en la Base de la Reserva de la Fuerza Aérea Keesler en Mississippi, es la única unidad del Departamento de Defensa que realiza misiones de reconocimiento meteorológico de rutina. Sus tripulaciones vuelan directamente hacia los huracanes, recopilando mediciones en tiempo real de la presión atmosférica, temperatura, humedad y velocidad del viento.

El huracán Melissa ya dejó siete víctimas fatales en el Caribe- tres en Haití, tres en República Dominicana y una en Jamaica, según datos oficiales. Las autoridades advirtieron que el impacto podría ser “devastador” y provocar daños estructurales totales en áreas expuestas.