Guerra contra el narcotráfico en Río de Janeiro: 64 muertos en una operación policial

Mientras tanto, los habitantes del norte carioca quedaron atrapados en el fuego cruzado. Más de 200.000 personas resultaron afectadas por la suspensión de servicios, el cierre de 45 escuelas y el desvío de doce líneas de transporte. Desde Human Rights Watch advirtió que este tipo de operativos suelen derivar en abusos y ejecuciones extrajudiciales, en un contexto de letalidad policial estructural: solo en 2024, más de 700 personas murieron en intervenciones de las fuerzas del orden en Río.

La operación continúa en desarrollo, y su resultado final aún está por verse. En tanto, las autoridades mantienen una recompensa de 100.000 reales (unos 17.500 dólares) por información que permita la captura de Edgar Alves de Andrade, alias "Doca".

Qué es el Comando Vermelho

El Comando Vermelho nació en 1979 en una cárcel de Río de Janeiro y se transformó en una estructura criminal de ámbito nacional, es considerada una de las dos organizaciones más grandes de Brasil.

Opera mediante una red descentralizada con casi 50 mil integrantes en distintos puntos de Brasil, que cuenta con: capos en cárceles, lugartenientes en favelas, soldados que controlan los puntos de venta y una sofisticada red de lavado de dinero.

Su poder se sustenta en el tráfico de drogas, lavado de dinero y control de barrios y cárceles en Río de Janeiro.