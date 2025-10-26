Detuvieron a dos sospechosos por el robo al museo del Louvre en París
Uno de detenidos por el robo fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle, cuando se disponía a abordar un vuelo con destino a Argelia.
La Policía de Francia detuvo a dos sospechosos por el millonario robo de joyas en el Museo del Louvre. La Fiscalía de la República francesa confirmó las dos detenciones, que se dieron durante una ola de operativos realizados ayer por la noche.
Uno de los sospechosos fue arrestado en el aeropuerto Charles de Gaulle, cuando se disponía a tomar un vuelo con destino a Argelia. El segundo fue detenido poco después en la región parisina, en Seine-Saint-Denis, así lo reportaron los medios franceses.
Sin embargo, por el momento, la Policía nacional sigue sin encontrar el botín con el que se hicieron los ladrones: las ocho joyas de Napoleón y la emperatriz Josefina, valuadas en más de US$100 millones, que robaron el pasado domingo tras entrar -a plena luz del día y mediante un montacargas- por una de las ventanas de la Galería de Apolo, uno de los espacios más reconocidos del museo.
Así escaparon los ladrones que robaron las joyas del Museo del Louvre
A cuatro días del increíble robo en el Museo del Louvre, salió a la luz un video que muestra cómo escapaban los ladrones luego de sustraer joyas de la corona francesa valuadas en millones de euros en París. Hasta el momento no hay ninguna persona detenida por el asalto.
Las imágenes fueron captadas por una cámara desde las afueras del famoso museo parisino. En el video se puede ver a dos ladrones bajando por la grúa montacargas, la misma que habían utilizado minutos antes para subir y acceder al balcón del primer piso.
Tras cometer el ya bautizado “golpe del siglo” en la Galería Apolo del Louvre, los asaltantes descendieron por la plataforma mientras las alarmas del museo comenzaban a sonar. Los individuos llevaban el rostro cubierto y escaparon, según se informó, en dos motos de alta cilindrada.
Hasta el momento no hay personas detenidas por el robo de las joyas, cuyo valor es incalculable a nivel patrimonial.
El asalto se produjo el domingo 19 a las 9:30 de la mañana (horario local), apenas media hora después de que el Louvre abriera sus puertas. Según la Fiscalía de París, cuatro llegaron al museo en las motos acompañados por un camión con montacargas que había sido robado nueve días antes en un pueblo ubicado al norte de París.
En apenas unos segundos estacionaron, subieron al montacargas, rompieron la ventana y entraron, según declaró un testigo que pasaba en bicicleta por el muelle.
Dos de los asaltantes, vestidos con chalecos reflectantes amarillos y naranjas para hacerse pasar por obreros, ascendieron por la plataforma elevadora hasta el primer piso del museo, frente al río Sena. Luego, utilizaron una sierra radial para cortar el cristal de una ventana del balcón y acceder a la Galería de Apolo, donde se encontraban las joyas de la corona francesa.
Una vez que ingresaron, al menos uno de los delincuentes forzó dos vitrinas de alta seguridad y robó nueve piezas históricas, ocho de las cuales siguen desaparecidas, entre ellas diademas, collares, pendientes y broches de esmeraldas y zafiros.
