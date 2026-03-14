Murió el filósofo Jürgen Habermas, el último gran representante de la Escuela de Frankfurt
El filósofo que cambió la forma de entender el diálogo y la política falleció este sábado. Su legado sigue marcando a la democracia.
Este sábado, el mundo de la filosofía y la política recibió un duro golpe: murió Jürgen Habermas, uno de los intelectuales más influyentes del siglo XX y comienzos del XXI. Tenía 96 años y falleció en su residencia de Starnberg, Baviera, según confirmaron su editorial Suhrkamp y medios internacionales. La noticia recorrió rápidamente medios de Alemania, Europa y América, recordando la enorme influencia de este filósofo alemán en la política y la sociedad contemporánea.
Habermas no era un filósofo común. Con su obra “La teoría de la acción comunicativa”, enseñó que la democracia no se construye solo con votos, sino con diálogo, consenso y razón. Sus ideas sobre la racionalidad comunicativa, la democracia deliberativa y la esfera pública marcaron a generaciones de académicos, políticos y estudiantes en todo el mundo. Sus teorías todavía se aplican en debates sobre cómo los ciudadanos pueden participar de manera efectiva en gobiernos y medios de comunicación.
Nacido en 1929 en Düsseldorf, Habermas vivió la posguerra alemana y se convirtió en un referente de la Segunda Escuela de Frankfurt. Defendió siempre la razón, el debate y el consenso como herramientas para una sociedad más justa y participativa. Para él, las decisiones políticas deben surgir del diálogo racional entre ciudadanos, no solo de la fuerza, los intereses económicos o la influencia de corporaciones y medios masivos. Su visión de una sociedad basada en comunicación abierta sigue siendo referencia global.
Más allá de los libros y conferencias, las ideas de Habermas influyeron en medios de comunicación, derecho, política y movimientos sociales. Su concepto de “esfera pública” sigue siendo clave para entender cómo los ciudadanos interactúan, participan y toman decisiones en sociedades modernas y democráticas. Académicos y líderes de distintos países reconocen hoy la importancia de sus teorías para enfrentar desafíos de polarización, desinformación y crisis políticas.
La muerte de Habermas deja un vacío profundo en el ámbito intelectual. Sin embargo, su legado perdura, recordándonos que la democracia y la justicia social requieren diálogo, escucha activa y compromiso ciudadano. Académicos, políticos y lectores alrededor del mundo despiden a un pensador que enseñó que las palabras y las ideas pueden cambiar sociedades, y que la filosofía puede ser una herramienta práctica para construir un futuro más democrático y participativo.
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