Murió el filósofo Jürgen Habermas, el último gran representante de la Escuela de Frankfurt

Nacido en 1929 en Düsseldorf, Habermas vivió la posguerra alemana y se convirtió en un referente de la Segunda Escuela de Frankfurt. Defendió siempre la razón, el debate y el consenso como herramientas para una sociedad más justa y participativa. Para él, las decisiones políticas deben surgir del diálogo racional entre ciudadanos, no solo de la fuerza, los intereses económicos o la influencia de corporaciones y medios masivos. Su visión de una sociedad basada en comunicación abierta sigue siendo referencia global.