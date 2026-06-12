Estados Unidos desclasifica más archivos sobre ovnis: orbes, luces rojas y esferas
La tercera tanta de imágenes sobre fenómenos anómalos no identificados responde a avistamientos registrados en una misma región.
Estados Unidos publicó este viernes nuevos archivos desclasificados sobre Fenómenos Anómalos No Identificados (FANI), más conocidos como ovnis. Se trata de la tercera tanda que incluye imágenes, videos y expedientes, además de entrevistas a quienes informaron sobre los avistamientos.
En esta oportunidad, la nueva entrega de documentos incluye imágenes sobre orbes luminosos, a veces de color rojo, con la particularidad de que fueron avistados por personas en una misma zona de Estados Unidos.
A diferencia de las anteriores, la tanda de este viernes incluye 72 archivos del FBI, la CIA y el Pentágono, y contiene testimonios, videos y representaciones artísticas. Lo más llamativo es que varios de los informes hacen referencia a avistamientos de esferas u orbes en la misma zona general del noreste del país.
Entre los archivos figura un expediente de febrero en el que se citan una serie de entrevistas realizadas por el FBI a dos personas, quienes aseguran haber visto una luz intensa y brillante en medio del patio de su casa durante una noche.
Según el informe del FBI, una persona “describió el color rojo como brillante y hermoso, y que (omitido) nunca había visto nada de ese color rojo antes”.
El entrevistado describió que la esfera roja medía aproximadamente un metro de ancho y tenía un “sol de plasma blanco” del tamaño de una pelota de básquet en el centro, según detalla el informe.
Un segundo orbe fue observado en el mismo lugar y, según detallaron los testigos, parecían estar unidos entre sí. A su vez, detallaron que semanas más tarde de ese episodio, vieron varios orbes blancos, aunque sobrevolando la casa a una altitud mucho mayor.
Otra entrevista realizada en julio de 2025 hacía referencia a los mismos orbes: “Esta observación tuvo lugar a menos de 25 millas de los avistamientos de los ‘Orbes del Triángulo’, la ‘Rotación del Orbe Rojo’ y los ‘Orbes sobre el Estanque’, en un lugar que les es bien conocido y que está escasamente poblado”, indicaba el informe del FBI.
En octubre de 2024, una fuente de luz fue divisada flotando sobre un estanque: “El objeto luminoso se asemejaba a una ‘esfera similar al plasma’ que cambiaba de forma y luminosidad de forma intermitente. En ocasiones, la fuente de luz principal parecía dividirse en puntos luminosos más pequeños”, indica el informe.
Por el momento, las identidades de los entrevistados y la ubicación exacta de los avistamientos continúan siendo material clasificado.
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