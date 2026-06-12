Perú: volvió a darse vuelta el escrutinio y ahora Keiko Fujimori se impone sobre Roberto Sánchez

En relación con el escrutinio de los votos emitidos en el extranjero, Juntos por el Perú solicitó la nulidad de casi el 90% de las mesas de votación en Estados Unidos, al denunciar presuntas irregularidades en la instalación de las mesas y en el registro de votantes.

Esta presentación obliga al JNE a evaluar el planteo realizado por el partido de Sánchez, un proceso que podría demorar aún más la proclamación de los resultados oficiales.

Incertidumbre en Perú

Así de parejo planteado el escenario, la incertidumbre podría extenderse por más de un mes, hasta el próximo 15 de julio, día en que cerrará el escrutinio definitivo con el conteo voto a voto.

Tras el cierre de los comicios un “conteo rápido” de la consultora Ipsos y Transparencia Internacional, indicó a última hora de ayer que Sánchez obtendría en 50,3 por ciento de los votos y Fujimori el 49,7 por ciento.

BALOTAJE PERU

Desde Ipsos su presidente, Alfredo Torres, explicó que las cifras indican un "empate técnico" ya que la diferencia se encuentra dentro del margen de error del 1,9 por ciento. Según se explicó desde Ipsos, el conteo rápido es una muestra estadística que se realiza sobre actas, en este caso más de 1.000, tanto en mesas del Perú como del extranjero, y por eso se considera más exacto que un boca de urna.

Los resultados finales de las elecciones presidenciales se conocerán recién el próximo 15 del julio, poco antes de la transferencia del mando en el país, prevista para el 28 de ese mismo mes, según lo confirmó el Jurado Nacional de Elecciones (JNE).

La vocera del JNE, Grecia Rentería, explicó a la prensa que la proclamación del presidente electo se retrasará por la introducción del nuevo proceso obligatorio de recuentos de votos en los casos de mesas impugnadas o con observaciones.

“La proclamación (del vencedor) para la segunda vuelta es a mediados de julio, debido a que hay todo un proceso nuevo, que es el recuento de votos”, remarcó Rentería antes de precisar que durante estas elecciones las actas con observaciones se han incrementado en más de un 50% en relación a comicios anteriores.