Murió Karen Soto, la "Barbie narco chilena", en un accidente de auto

En tanto, otros dos hombres de 46 y 47 años, ocupantes del otro auto involucrado en el choque, también resultaron heridos con politraumatismos y permanecían en observación en el mismo centro de salud.

Quién era Karen Soto, la "Barbie narco" de Chile

karen soto

Karen Soto se hizo famosa por ser apodada la “Barbie narco chilena”. La mujer mantenía una relación con Héctor Mansilla, conocido como "El Cocho", quien lideraba una banda narcotraficante que operaba en Frutillar y Santiago. La organización criminal fue desarticulada en 2023 por el OS7 de Carabineros.

En ese entonces, Soto ostentaba de su estilo de vida a través de las redes sociales, donde difundía fotos de objetos y prendas similares a la popular muñeca, e incluso manejaba un icónico auto de color rosa, el cual se convirtió en un símbolo de su figura mediática.

La figura de Karen generó opiniones encontradas entre quienes se mostraban fascinados por su vida hasta quienes, lógicamente, sentían rechazo hacia ella por sus vínculos con el narcotráfico.

La polarización fue tal, que luego de conocerse la noticia sobre su muerte, se generó un intenso debate en redes sociales. Mientras que usuarios lamentaban su fallecimiento, otros recordaron el historial delictivo de la “Barbie narco” chilena.