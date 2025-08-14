Murió Karen Soto, la "Barbie narco chilena", en un accidente de auto
En el choque también murieron sus dos hijos, de 4 y 18 años. La historia de la mujer que se hizo famosa por sus vínculos con el narcotráfico.
Karen Soto, conocida como la "Barbie narco chilena", y sus dos hijos, de 4 y 18 años, murieron en un trágico accidente de tránsito en la comuna de Frutillar, al sur de Chile, cuando el auto en el que viajaban impactó de frente contra otro vehículo.
El siniestro ocurrió el martes por la mañana, cerca de las 10.30 (hora chilena) en la Ruta V-200, que conecta la mencionada comuna con Tegualda, en la región de Los Lagos. El jefe de la Sección de Investigación de Accidentes de Tránsito de Llanquihue, Sebastián Barría, describió el choque como "de alta energía".
Informes preliminares indican que el auto que manejaba Soto, un modelo compacto de color oscuro, se desplazaba a alta velocidad e invadió el carril contrario, chocando de de frente contra otro vehículo. El impacto fue tan fuerte que los equipos de rescate tuvieron trabajar durante varios minutos para liberar a las víctimas atrapadas en el interior.
Karen Soto Mansilla falleció en el lugar, mientras que sus dos hijos - Ramses Reyner, de 4 años, y Bayron Matías, de 18 años - fueron encontrados con vida y trasladados de urgencia al Hospital Base de Puerto Montt. Según detallaron medios locales, el menor fue evacuado del lugar del accidente en un helicóptero.
Lamentablemente, pese al esfuerzo realizado por el personal médico que los atendió, ambos chicos fallecieron horas después en el hospital debido a la gravedad de sus heridas.
En tanto, otros dos hombres de 46 y 47 años, ocupantes del otro auto involucrado en el choque, también resultaron heridos con politraumatismos y permanecían en observación en el mismo centro de salud.
Quién era Karen Soto, la "Barbie narco" de Chile
Karen Soto se hizo famosa por ser apodada la “Barbie narco chilena”. La mujer mantenía una relación con Héctor Mansilla, conocido como "El Cocho", quien lideraba una banda narcotraficante que operaba en Frutillar y Santiago. La organización criminal fue desarticulada en 2023 por el OS7 de Carabineros.
En ese entonces, Soto ostentaba de su estilo de vida a través de las redes sociales, donde difundía fotos de objetos y prendas similares a la popular muñeca, e incluso manejaba un icónico auto de color rosa, el cual se convirtió en un símbolo de su figura mediática.
La figura de Karen generó opiniones encontradas entre quienes se mostraban fascinados por su vida hasta quienes, lógicamente, sentían rechazo hacia ella por sus vínculos con el narcotráfico.
La polarización fue tal, que luego de conocerse la noticia sobre su muerte, se generó un intenso debate en redes sociales. Mientras que usuarios lamentaban su fallecimiento, otros recordaron el historial delictivo de la “Barbie narco” chilena.
