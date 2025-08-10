Turismo en Chile: el pueblo con pasarelas de madera para conocer y meterse en el paisaje

Hace solo 22 años, la vida de los vecinos cambió radicalmente con la apertura de la ruta X-904, que conectó a Tortel con el resto de Chile. Antes de esa vía, el acceso era exclusivamente por agua, lo que dificultaba la comunicación y el desarrollo. La construcción de esta ruta no solo mejoró la calidad de vida de los habitantes, sino que también impulsó el crecimiento del turismo, que en las últimas décadas creció de forma exponencial y convirtió a Tortel en un destino cada vez más codiciado para quienes buscan naturaleza y cultura en el sur del país.

Embed - Caleta Tortel: el pueblo de la Patagonia chilena donde NO hay autos

Dónde queda Tortel

Tortel es una comuna situada en el extremo sur de Chile, dentro de la provincia de Capitán Prat, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Fundada hace casi 70 años, esta localidad alberga a poco más de 500 habitantes, manteniendo un encanto único en plena zona austral del país.

Cómo llegar a Tortel

Desde 2003, Tortel está conectada por la ruta X-904, que une el extremo norte del pueblo con la famosa Carretera Austral, el camino recomendado para llegar a esta comuna. Se encuentra a 462 kilómetros al sur de Coyhaique y a 125 km de Cochrane. Otra opción para llegar es tomar un ferry, desembarcar en Caleta Tortel y completar el recorrido con un breve tramo en auto hasta el destino final.