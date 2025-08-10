Turismo en Chile: el pueblo con pasarelas de madera para conocer y meterse en el paisaje
Esta pintoresca localidad del sur de Chile, sin calles ni caminos tradicionales, vivió años aislada, ofreciendo una experiencia única en turismo Chile.
Gracias a su cercanía y sus múltiples atractivos, Chile se ha convertido en uno de los destinos preferidos por los argentinos para viajar durante todo el año. Su posición geográfica le permite ofrecer una gran variedad de paisajes naturales, que van desde montañas imponentes hasta costas vírgenes, sumado a una historia rica y fascinante que acompaña cada rincón.
Dentro de los destinos más singulares para explorar en Chile está Tortel, una comuna joven situada en el extremo sur del país. Fundada hace apenas 70 años, esta localidad estuvo aislada hasta 2003, ya que no tenía acceso por tierra y la única manera de llegar era navegando por sus aguas.
Lo que hace a Tortel realmente especial es que no posee calles convencionales; en su lugar, cuenta con pasarelas de madera que conectan cada rincón del pueblo y permiten recorrer sus paisajes naturales únicos. Estas pasarelas son la vía principal para descubrir la belleza de la región, que incluye la proximidad a la desembocadura del río Baker, el más caudaloso de Chile. Para quienes buscan un destino diferente en su viaje, Tortel es una opción ideal que combina naturaleza, historia y un estilo de vida particular, ofreciendo una experiencia auténtica dentro del amplio universo del turismo en Chile.
Qué se puede hacer en Tortel
Las actividades principales en Tortel giran en torno a la conexión con la naturaleza, la exploración de su rica historia y la admiración de su arquitectura única. Aunque la comuna tiene apenas 70 años, el área estuvo habitada siglos atrás hasta que un incendio devastador dejó el lugar casi despoblado. Tras la fundación del pueblo moderno, su crecimiento fue rápido, pero se mantuvo fiel a su estilo arquitectónico original.
Entre las construcciones más distintivas se encuentran las pasarelas de madera que reemplazan las calles tradicionales en Tortel. Estas cubren alrededor de 25 hectáreas y suman cerca de seis kilómetros de longitud, ofreciendo un recorrido pintoresco para explorar sus paisajes australes, que incluyen bosques frondosos, montañas imponentes y lagos cristalinos. La forma particular de moverse por la comuna es, sin dudas, uno de sus mayores atractivos.
Hace solo 22 años, la vida de los vecinos cambió radicalmente con la apertura de la ruta X-904, que conectó a Tortel con el resto de Chile. Antes de esa vía, el acceso era exclusivamente por agua, lo que dificultaba la comunicación y el desarrollo. La construcción de esta ruta no solo mejoró la calidad de vida de los habitantes, sino que también impulsó el crecimiento del turismo, que en las últimas décadas creció de forma exponencial y convirtió a Tortel en un destino cada vez más codiciado para quienes buscan naturaleza y cultura en el sur del país.
Dónde queda Tortel
Tortel es una comuna situada en el extremo sur de Chile, dentro de la provincia de Capitán Prat, en la Región de Aysén del General Carlos Ibáñez del Campo. Fundada hace casi 70 años, esta localidad alberga a poco más de 500 habitantes, manteniendo un encanto único en plena zona austral del país.
Cómo llegar a Tortel
Desde 2003, Tortel está conectada por la ruta X-904, que une el extremo norte del pueblo con la famosa Carretera Austral, el camino recomendado para llegar a esta comuna. Se encuentra a 462 kilómetros al sur de Coyhaique y a 125 km de Cochrane. Otra opción para llegar es tomar un ferry, desembarcar en Caleta Tortel y completar el recorrido con un breve tramo en auto hasta el destino final.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario